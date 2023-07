Bronny James: futuro do jovem no basquete é incerto após parada cardíaca; entenda

Depois de sofrer uma parada cardíaca durante um treino de basquete, na última segunda-feira, Bronny James pode ter que encerrar a carreira no basquete aos 18 anos de idade. Médicos fazem exames adicionais para saber por que o coração do jovem parou. A família vê como incerto o futuro do filho da lenda LeBron James nas quadras, mas vê a saúde como prioridade total no momento.

"Os pais realmente não conseguem acreditar que isso aconteceu e está acontecendo. A saúde de Bronny é tudo o que importa no mundo deles agora", disse uma fonte próxima à família ao jornal "DailyMail".

Saúde em primeiro lugar

De acordo com o jornal, LeBron e a mulher, Savannah, não estão nem um pouco preocupados com a carreira do filho neste momento. A fonte afirmou que o casal passou por uma "experiência de pesadelo" ao verem Bronny ser levado às pressas para a UTI.

"Se Bronny não puder jogar basquete novamente, que seja. Mas essas decisões estão muito distantes", disse a fonte. "Passar por isso tem sido muito estressante. Eles só querem o melhor para Bronny".

O filho do astro da NBA LeBron James, Bronny James, foi visto em público, na sexta-feira, pela primeira vez desde a ocorrência. O rapaz de 18 anos estava em Los Angeles, acompanhado da família, em um restaurante de comida italiana chamado Giorgio Baldi, segundo informou o jornal britânico Daily Mail. Além do pai, estiveram presente a mãe Savannah, o irmão Bryce e a irmã mais nova Zuri.

O encontro familiar aconteceu quatro dias após o "susto" sofrido pelo atleta durante um treino de basquete. Bronny treinava com o time da USC (Universidade do Sul da Califórnia), pela qual atua, no USC’s Galen Center, quando caiu desacordado. Equipes de emergência foram acionadas às 9h26. Ele chegou a ser levado à UTI.

Investigação

Nos últimos dias, Bronny passou por exames que tentavam detectar o que levou ao problema cardíaco. O jogador de 18 anos e 1,91m é um dos nomes cotados para o Draft de 2024, a seleção de novos jogadores da NBA. Em mais de uma oportunidade, LeBron James já declarou vontade de atuar ao lado do filho.

Nesta terça-feira, o porta-voz da família afirmou que LeBron e a mulher, Savannah, enviam os mais profundos agradecimentos à equipe médica e atlética da USC pelo "incrível trabalho e dedicação à segurança de seus atletas".

Fontes contaram ao TMZ que os serviços de emergência foram acionados até o Galen Center, onde a equipe da USC treina e joga. Bronny foi levado inconsciente numa ambulância para o hospital.