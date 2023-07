Bridgestone lança HQ sobre o campeão do surfe Italo Ferreira

A trajetória de resiliência e superação do atleta olímpico Italo Ferreira será tema de uma série de histórias lançadas pela Bridgestone. A marca, que patrocina o surfista há dois anos, homenageará o potiguar com a série de HQs intitulada “Os Caminhos da Lenda”, com a primeira edição prevista para o dia 5 de julho.

A história de Italo Ferreira, nascido em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, encanta e fascina os brasileiros. Ainda na infância, ele começou a surfar com a tampa da caixa de isopor que seu pai, que era pescador, usava para guardar peixes. Em 2021, então com 27 anos, o atleta se consagrou como o primeiro campeão olímpico da história do surfe mundial.

“Acho que toda criança já se imaginou fazendo parte de uma história em quadrinhos, ainda mais de super-herói. Eu gosto muito de arte, música e sempre tive pranchas personalizadas com desenhos e pinturas. Acho que é uma forma de eu me expressar também. Então pra mim é sensacional ver tudo o que conquistei no surfe sendo contado dessa forma pela Bridgestone”, contou Italo Ferreira.

As primeiras edições de Os Caminhos da Lenda serão lançadas até dezembro, com veiculação simultânea no Instagram do Italo (@italoferreira) e da Bridgestone (@pneusbridgestone). As duas primeiras histórias disponíveis são “Amém” e “A prancha que não era prancha”.

“O comprometimento a alta performance e a capacidade de adaptação do Italo estão vinculados aos valores da Bridgestone. Por isso, faz sentido homenagear sua história com uma iniciativa que traz referências de cultura pop e é inspirada no ambiente do surf, no qual ele é uma unanimidade”, revela Marcos Silveira, Gerente Sr. De Marketing da Bridgestone.

A história do atleta também está conectada ao valor Emotion do Compromisso E8 da Bridgestone, inspirando entusiasmo e espalhando alegria no mundo da mobilidade. Para Marcos Casteluber, Sports Marketing & Athlete’s Manager da IF15, empresa detentora dos direitos de imagem de Italo, e que também gerencia a carreira do atleta, a série idealizada pela Bridgestone cria uma identidade com os fãs do esporte e atrai o público como um todo. “A história do Italo inspira muitas crianças e jovens que sonham em viver do surfe, então a forma como a Bridgestone encontrou de mostrar o que ele conquistou na carreira vai muito ao encontro com a linguagem e estilo de vida dos jovens que consomem conteúdo de esporte”, afirmou.

Idealizada em parceria com a VMLY&R, a série de HQs tem ilustrações assinadas por Renato Cunha e são feitas artesanalmente. “Minhas inspirações vêm das histórias em quadrinhos retrô e da pop art. Utilizo técnicas mistas, começando com desenhos feitos à mão, explorando texturas e traços para dar vida aos personagens e cenários. Em seguida, digitalizo meus desenhos e os aprimoro com softwares de edição gráfica, adicionando cores e efeitos para alcançar o visual desejado. Essa combinação de inspirações e técnicas me permite criar ilustrações únicas que fundem nostalgia e contemporaneidade”, explica Cunha.

"É impossível não se apaixonar pela história do Italo. Cada passo que ele deu veio junto de um grande conjunto de memórias e acontecimentos. Ele nos faz lembrar os grandes heróis de quadrinhos, que pra vencer o vilão passa por muita coisa, sempre tem algo dando errado e ele tá de pé. Sem nunca esquecer do lugar de onde veio. Isso nos inspirou a colocar a mão na massa e contar cada detalhe da história dessa lenda", afirma Paulinho Duarte, Diretor Criativo da VMLY&R.