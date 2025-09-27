Esporte

Brentford x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Partida entre Brentford x Manchester United é válida pela Premier League

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08h07.

Última atualização em 27 de setembro de 2025 às 08h39.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Brentford e o Manchester United se enfrentam neste sábado, 27, às 8h30, no Gtech Community Stadium, em Brentford, pela 6ª rodada da Premier League. O jogo terá transmissão ao vivo na ESPN e no streaming Disney+.

O Brentford não teve um bom início de temporada e ocupa a 17ª posição, com apenas quatro pontos. A equipe vem de derrota por 3 a 1 para o Fulham e busca reação diante da torcida. O técnico Keith Andrews pode não contar com Gustavo Nunes e Paris Maghoma, que serão reavaliados antes da partida. A tendência é a manutenção do esquema 3-5-2.

O Manchester United aparece na 11ª colocação, somando sete pontos. A equipe treinada por Ruben Amorim venceu o Chelsea por 2 a 1 na rodada anterior e tenta engatar uma sequência positiva. O time, no entanto, terá desfalques: Casemiro cumpre suspensão, Lisandro Martínez segue lesionado e Diogo Dalot é dúvida por problema muscular.

Prováveis escalações:

  • Brentford: Kelleher; Van den Berg, Collins, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmoliuk, Lewis-Potter; Damsgaard; Schade e Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.
  • Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Matheus Cunha e Sesko. Técnico: Ruben Amorim.

Onde assistir ao vivo o jogo Brentford x Manchester United hoje pela Premier League?

O jogo deste sábado, 8h30, entre o Brentford e o Manchester United terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Brentford x Manchester United hoje?

Você pode assistir à partida online pelo streaming Disney+.

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

Acompanhe tudo sobre:FutebolFutebol europeuAgenda de jogos
Próximo

Mais de Esporte

Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Manchester City x Burnley: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Jogos de hoje, sábado, 27 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

De olho em Amazon e Netflix, UEFA altera modelo de direitos de transmissão para a Champions

Mais na Exame

Mundo

Simpatia entre Lula e Trump não será determinante nas relações entre os países, diz Sérgio Fausto

Carreira

Golfe no RH? Além de networking, esporte já é usado até para entrevista de emprego

Ciência

Cientistas descobrem cidade pré-histórica mais antiga da China

Economia

Trabalhadores por aplicativos quase triplicam em 10 anos e já representam 2,1% da população ocupada