Brentford x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Brentford e o Manchester United se enfrentam neste sábado, 27, às 8h30, no Gtech Community Stadium, em Brentford, pela 6ª rodada da Premier League. O jogo terá transmissão ao vivo na ESPN e no streaming Disney+.
O Brentford não teve um bom início de temporada e ocupa a 17ª posição, com apenas quatro pontos. A equipe vem de derrota por 3 a 1 para o Fulham e busca reação diante da torcida. O técnico Keith Andrews pode não contar com Gustavo Nunes e Paris Maghoma, que serão reavaliados antes da partida. A tendência é a manutenção do esquema 3-5-2.
O Manchester United aparece na 11ª colocação, somando sete pontos. A equipe treinada por Ruben Amorim venceu o Chelsea por 2 a 1 na rodada anterior e tenta engatar uma sequência positiva. O time, no entanto, terá desfalques: Casemiro cumpre suspensão, Lisandro Martínez segue lesionado e Diogo Dalot é dúvida por problema muscular.
Prováveis escalações:
- Brentford: Kelleher; Van den Berg, Collins, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmoliuk, Lewis-Potter; Damsgaard; Schade e Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.
- Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Matheus Cunha e Sesko. Técnico: Ruben Amorim.
Onde assistir ao vivo o jogo Brentford x Manchester United hoje pela Premier League?
O jogo deste sábado, 8h30, entre o Brentford e o Manchester United terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.
Como assistir online o jogo Brentford x Manchester United hoje?
Você pode assistir à partida online pelo streaming Disney+.
