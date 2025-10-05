Esporte

Brentford x Manchester City: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Premier League

A partida entre Brentford e Manchester City é válida pela 7ª rodada da Premier League.

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 06h00.

O Brentford recebe o Manchester City neste domingo, 5 de outubro, às 12h30, no Community Stadium, no oeste de Londres. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN e Disney+.

Por outro lado, o Manchester City está em evolução após um início irregular de temporada. O time vem de duas vitórias e um empate nas últimas três rodadas da Premier League e subiu para a 7ª posição, com cinco pontos a menos que o Liverpool.

Além disso, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola está invicto na fase de liga da Champions, com vitórias sobre o Napoli, atual campeão italiano, e um empate fora de casa contra o Monaco.

Por fim, Guardiola segue sem poder contar com Cherki, Aït-Nou, Marmoush e Khusanov, lesionados.

Prováveis Escalações:

Brentford (Técnico: Keith Andrews):

  • Kelleher;
  • Kayode, Collins, Van den Berg e Hickey;
  • Henderson, Yarmoliuk e Damsgaard;
  • Ouattara, Igor Thiago e Schade.

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola):

  • Donnarumma;
  • Matheus Nunes, Lewis, Gvardiol e O'Reilly;
  • Rodri, Reijnders e Foden;
  • Bernardo Silva, Haaland e Savinho.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City hoje pela Premier League?

O jogo entre Brentford e Manchester City, neste domingo, 5 de outubro, terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo do Manchester City hoje?

Você pode assistir à partida online pelos serviços de streaming ESPN e Disney+.

