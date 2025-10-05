Brentford x Manchester City: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Premier League

O Brentford recebe o Manchester City neste domingo, 5 de outubro, às 12h30, no Community Stadium, no oeste de Londres. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN e Disney+.

Por outro lado, o Manchester City está em evolução após um início irregular de temporada. O time vem de duas vitórias e um empate nas últimas três rodadas da Premier League e subiu para a 7ª posição, com cinco pontos a menos que o Liverpool.

Além disso, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola está invicto na fase de liga da Champions, com vitórias sobre o Napoli, atual campeão italiano, e um empate fora de casa contra o Monaco.

Por fim, Guardiola segue sem poder contar com Cherki, Aït-Nou, Marmoush e Khusanov, lesionados.

Prováveis Escalações:

Brentford (Técnico: Keith Andrews):

Kelleher;

Kayode, Collins, Van den Berg e Hickey;

Henderson, Yarmoliuk e Damsgaard;

Ouattara, Igor Thiago e Schade.

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola):

Donnarumma;

Matheus Nunes, Lewis, Gvardiol e O'Reilly;

Rodri, Reijnders e Foden;

Bernardo Silva, Haaland e Savinho.

