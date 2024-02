Brentford x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Brentford e Liverpool se enfrentam neste sábado, 17, às 09h30, no Estádio Gtech Community, na cidade de Brentford, na Inglaterra. A partida é pela 25º rodada da Premier League e terá transmissão do Star+.

Na 14ª colocação com 25 pontos, o Brentford está experimentando uma temporada de altos e baixos no campeonato. No entanto, a equipe vem de uma sólida vitória por 2 a 0 sobre o Wolverhampton, jogando fora de casa, o que lhe dá confiança para tentar surpreender os líderes da competição.

Adicionalmente, o técnico Thomas Frank terá os retornos de Yoane Wissa e Frank Onyeka à disposição, ambos representaram as seleções do Congo e da Nigéria, respectivamente, na Copa Africana de Nações.

Já o Liverpool chega como o time com a melhor performance na Premier League e precisa garantir uma vitória fora de casa para não correr o risco de perder a liderança nesta rodada. Isso se deve ao fato de que os Reds lideram a competição com 54 pontos, dois a mais que o segundo colocado Manchester City, que por sua vez tem um jogo a menos devido à participação no Mundial de Clubes em dezembro do ano passado.

Apesar da sólida campanha, o técnico Jurgen Klopp está lidando com uma série de desfalques devido a lesões. O mais recente deles sendo Alexander-Arnold. No entanto, Salah retornou aos treinos com o elenco e está disponível. Além disso, Alisson e Joe Gomez também estão de volta após se recuperarem de gripe.

Por fim, o jovem Conor Bradley também está de volta ao clube depois de ficar fora dos dois últimos jogos da equipe devido ao falecimento de seu pai no início deste mês.

Onde assistir ao vivo o jogo do Brentford x Liverpool hoje pela Premier League?

O jogo deste sábado, às 09h30 , entre Brentford e Liverpool terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Brentford x Liverpool hoje?

Você pode assistir a partida online através do Star+.

Provável escalação do Brentford

Flekken; Nathan Collins, Ethan Pinnock, Ben Mee e Mads Roerslev; Mathias Jensen, Christian Norgaard, Vitaly Janelt e Sergio Reguilón; Neal Maupay e Ivan Toney. Técnico: Thomas Frank

Provável escalação do Liverpool

Alisson; Conor Bradley, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté e Andy Robertson; Alexis Mac Allister, Wataru Endo e Curtis Jones; Diogo Jota, Luis Díaz e Darwin Núñez. Técnico: Jurgen Klopp