Brasileiro de 100 anos bate recorde mundial de natação; conheça Anton Karl Biedermann

Anton Karl Biedermann tinha como ídolo, na infância, o ator Johnny Weissmuller, responsável por interpretar Tarzan nos filmes da época. Antes de virar astro de Hollywood como protagonista de 12 filmes do Rei da Selva, Weissmuller foi nadador. Ele quebrou 28 recordes mundiais, disputou duas Olimpíadas e ganhou seis medalhas: cinco de ouro, todas na natação, e uma de bronze no polo aquático.

Inspirado no artista, Biedermann decidiu, ainda criança, que deveria aprender a nadar. Ele caiu na água pela primeira vez aos 12 anos, quando sua família se mudou da cidade de Rio Grande (RS) — onde não havia piscina — para Guaratinguetá (SP).

Recorde mundial aos 100 anos

Anton Karl Biedermann, que completa 100 anos neste domingo, realizou sua maior proeza como nadador. Atleta do Grêmio Náutico União, clube que defende desde os 17 anos, quebrou o recorde mundial nos 50 metros costas na categoria 100+, com o tempo de 1m9s. A prova fazia parte do Campeonato Estadual Master de Inverno e foi disputada na piscina olímpica do Recreio da Juventude, em Caxias do Sul.

Legado familiar na natação

Sua mãe, Alice, foi a responsável por levar Anton e a irmã, Helene, para se matricular em um clube em Guaratinguetá. Aos 94 anos, Dona Alice também começou a nadar. Ao longo das décadas, Anton ganhou diversas medalhas na natação.