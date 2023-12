Brasileirão 2023: veja quem tem mais chance de cair na última rodada, segundo as casas de apostas

Nesta quarta-feira, 6, o Brasileirão chega ao fim e com duelos decisivos na parte de baixo da tabela. Nove dos dez jogos da rodada ocorrerão simultaneamente, com início a partir das 21h30. Entre as partidas decisivas estão: Santos x Fortaleza; Vasco da Gama x Red Bull Bragantino e Bahia x Atlético Mineiro. A partir desses confrontos, será definido o último rebaixado desta edição do Brasileirão.

O Santos recebe o Fortaleza na Vila Belmiro e basta a vitória para garantir a sua permanência na elite do futebol brasileiro. Caso o triunfo não venha, a equipe precisa torcer para um tropeço do Bahia contra o Atlético Mineiro. Se o Bahia vencer, o Peixe precisa que o Vasco não vença o confronto contra o Red Bull Bragantino.

Para o Vasco da Gama, a vitória também livra o time do rebaixamento. Se o Cruzmaltino empatar, terá de torcer para o Bahia não vencer. Em caso de uma derrota do time carioca, a torcida vascaína dependerá do tricolor baiano não somar pontos para enfim se manter na Série A.

O Bahia é o único time que não depende apenas de si para escapar. O tricolor recebe o Atlético Mineiro em casa e, além de vencer, precisa torcer para tropeços de Vasco e Santos. Outra combinação de resultados positiva para a equipe seria um empate somado a uma derrota do time carioca.

Para as partidas decisivas, o Bahia aparece como o mais provável a cair. As plataformas Casa de Apostas, Esportes da Sorte, Galera.bet, Onabet, Bet7k e Odds&Scouts apresentam as seguintes cotações:

Santos x Fortaleza

Bet7k - Santos 1.94 x Fortaleza 4.00

Casa de Apostas - Santos 1.91 x Fortaleza 4.02

Esportes da Sorte - Santos 1.92 x Fortaleza 4.15

Galera.bet - Santos 1.95 x Fortaleza 4.00

Onabet - Santos 1.90 x Fortaleza 4.30

Odds & Scouts - Santos 1.95 x Fortaleza 4.00

O Santos aparece como favorito no duelo contra o Fortaleza. A equipe comandada por Marcelo Fernandes conta com o apoio da sua torcida para conseguir um resultado positivo e se livrar do que seria o primeiro rebaixamento do clube. Por outro lado, o Fortaleza vem de quatro jogos sem derrotas e deve jogar a partida mais leve já que garantiu sua classificação à Copa Sul-Americana na última rodada.

Vasco da Gama x Red Bull Bragantino

Bet7k - Vasco da Gama 1.83 x Red Bull Bragatino 4.30

Casa de Apostas - Vasco da Gama 1.81 x Red Bull Bragantino 4.32

Esportes da Sorte - Vasco da Gama 1.81 x Red Bull Bragantino 4.53

Galera.bet - Vasco da Gama 1.83 x Red Bull Bragantino 4.33

Onabet - Vasco da Gama 1.80 x Red Bull Bragantino 4.50

Odds & Scouts - Vasco da Gama 1.83 x Red Bull Bragantino 4.33

O Vasco da Gama também aparece como favorito no duelo diante do Red Bull Bragantino. A equipe comandada por Ramón Díaz tenta confirmar a reação dentro da competição e evitar o que seria o quinto rebaixamento de sua história. Apesar do favoritismo, o Cruzmaltino não vence há quatro jogos e vem de duas derrotas. O Red Bull Bragantino já esteve perto do título, mas após uma sequência ruim de resultados teve de se contentar com a vaga na Copa Libertadores de 2024.

Bahia x Atlético Mineiro

Bet7k - Bahia 3.30 x Atlético Mineiro 2.13

Casa de Apostas - Bahia 3.29 x Atlético Mineiro 2.10

Esportes da Sorte - Bahia 3.49 x Atlético Mineiro 2.10

Galera.bet - Bahia 3.30 x Atlético Mineiro 2.10

Onabet - Bahia 3.30 x Atlético Mineiro 2.10

Odds & Scouts - Bahia 3.30 x Atlético Mineiro 2.10

O Bahia recebe o Atlético Mineiro, na Arena Fonte Nova, e tem a missão mais difícil dos envolvidos na luta contra o rebaixamento, segundo as casas de apostas. Os comandados do técnico Rogério Ceni recebem o vice-líder que ainda tem possibilidades de conquistar o título da competição, embora seja improvável. Além de vencer o jogo contra um adversário complicado, a equipe ainda precisa torcer contra seus concorrentes, o que faz com que as casas de apostas apontem o Bahia como o favorito ao rebaixamento.