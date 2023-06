Brasileirão 2023 tem recorde de público na rodada e maior média de torcedores da temporada

A 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 apresentou números recordes. Foram mais de 2 milhões de torcedores presentes nas dez partidas da competição, e a maior média de público, com 32.372 pessoas por confronto.

O recorde anterior pertencia à 2ª rodada, com média de 27.839 pessoas. A pior rodada foi a quarta, com pouco mais de 23 mil pessoas.

Outro dado relevante é que pela primeira vez na história da competição, nove clubes tiveram médias de púbico superiores a 30 mil pessoas por jogo, casos de Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Fortaleza, Atlético Mineiro, Bahia e Vasco da Gama.

Mas o que tem levado tantas pessoas aos estádios brasileiros na disputa deste ano? Especialistas e executivos do esporte tem várias versões para este fato, e um deles está ligado a tecnologia.

Um exemplo vem da empresa gaúcha Imply, que na edição deste ano, contribuiu com serviços de ticketing em seis jogos com maiores públicos, e outros dois em controle de acesso. Nos dois maiores públicos da competição, aliás, ela esteve presente: Flamengo 1 a 1 Cruzeiro, com 61.094 pagantes, e Flamengo 1 a 0 Corinthians, com 60.532 pagantes.

"A tecnologia é um instrumento importante que cresceu muito nos últimos anos no futebol brasileiro, e uma prova disso são os serviços implementados por nossa empresa, que oferecem excelência para as principais arenas brasileiras e permitem a venda e acesso de milhares de pessoas em poucos minutos. Quando você fornece segurança e comodidade, o torcedor se sente abraçado, e isso é também um reflexo desta presença maior de público na edição deste ano", afirma Tironi Paz Ortiz, CEO Fundador da Imply, companhia que opera no Maracanã, Arena das Dunas, Arena do Grêmio, Arena Fonte Nova, Arena MRV e também no exterior.

Experiência mais agradável para o torcedor

Para Alexandre Vasconcellos, Head de Clubes da Agência End to End, empresa que é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo, a tecnologia facilita o acesso do torcedor aos jogos e, consequentemente, torna a experiência mais agradável.

"As empresas que atuam no mercado esportivo entraram em uma forte corrida por inovação, e nisso quem ganha é o torcedor. Dos QRCodes dinâmicos nos e-tickes à aplicação de biometria facial, as novidades não param de chegar. Há também uma visão de marketing mais baseada em inteligência e nas melhores práticas do digital. Tem falhas, o que é normal em toda nova tecnologia, mas cada vez mais as entidades e empresas esportivas aprendem rápido e chegam mais perto de uma experiência personalizada para cada perfil de torcedor. Isso inevitavelmente traz mais resultados. Não só cresceu o público, mas o percentual de sócios torcedores dentro dos frequentadores gerais das partidas", exemplifica o executivo.

Ainda fora das quatro linhas, os investimentos em tecnologia também chamam a atenção. O Goiás implementou a entrada por reconhecimento facial para 100% do público, com o método em vigor desde o ano passado. Já o Palmeiras passou a adotar o mesmo sistema em quase todo o Allianz Parque.

Diretor de marketing do Goiás, Tiago Pinheiro ressalta que, além de aumentar a segurança dos fãs, o serviço também é um aliado no combate à compra e venda ilegal dos bilhetes. “Desde que iniciamos essa tecnologia, a segurança do torcedor ficou maior e melhor. É um instrumento que combate o cambismo e facilita a vida do torcedor no acesso. Obviamente que são serviços que geram investimentos, mas o retorno é de excelência e torna a presença do público muito mais cômoda e agradável", comenta.

Com ações promocionais e descontos exclusivos, o Internacional é outra equipe que leva um número significativo de associados em jogos no Beira-Rio. Contra Goiás e Flamengo, o Colorado foram 40 mil pessoas que estão inscritas no programa. Victor Grunberg, vice-presidente de Administração e Patrimônio do clube, comenta a importância das ativações para captar novos fãs.

“A direção acredita que o Inter pode ir muito além do que apenas a performance dentro de campo. Seja com o desenvolvimento de uma nova plataforma ou com iniciativas promocionais para jogos esporádicos, queremos criar recompensas para os torcedores. Historicamente, o clube sempre foi pioneiro em assuntos relacionados ao programa de sócios”, afirma.

Do lado do Vasco da Gama, que está entre os dez principais públicos da competição, o avanço no fornecimento de tecnologias e serviços de venda de ingressos e controle de acessos no clube e o Estádio de São Januário ajudou no desenvolvimento de soluções para modernizar, facilitar e otimizar as experiências dos fãs e maximizar a transformação digital nas operações de estádio.

"As áreas de controle de acesso e ticketing são cruciais e buscamos a excelência no tratamento de dados. Há um investimento significativo para entregar ao torcedor o que existe de melhor em tecnologia de ponta", aponta Caetano Marcelino, diretor comercial do Vasco.

Outro número que chama bastante a atenção no Campeonato Brasileiro é a quantidade de sócios-torcedores por jogo. Do total desta edição, cerca de 39% são assinantes das plataformas oficiais dos clubes.

Um dos clubes que tem a maior presença de sócios-torcedores da competição, o Fortaleza levou 43 mil inscritos da plataforma nos primeiros dois jogos como mandante. Gigliani Maia, gestor da plataforma do Tricolor do Pici, ressalta a importância do crescimento dos números para os investimentos do clube dentro das quatro linhas.

“A nossa meta é ter um Castelão lotado de sócios. Além do incentivo nas arquibancadas, a contribuição do torcedor está diretamente conectada com os investimentos que realizamos dentro e fora de campo. O programa já tem participação significativa no orçamento anual do Fortaleza e queremos que esta marca cresça ainda mais”, afirma o dirigente.