Brasileirão 2023: Palmeiras pode se tornar o maior campeão da era de pontos corridos; veja lista

Nesta quarta-feira, 6, acontece a última rodada do Brasileirão 2023. Essa foi a 20ª edição no formato de pontos corridos e a 64º na história. Com o título praticamente garantido, o Palmeiras pode se tornar, ao lado do Corinthians, o maior campeão desse formato.

De 2003 a 2023, muitos times tiveram a oportunidade de vencer o Brasileirão mais de uma vez. Dentre eles, o maior campeão até então era o Timão, com quatro títulos conquistados em 2005, 2011, 2015 e 2017. Depois do Corinthians, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro e próprio Palmeiras apareciam com três títulos.

Fechando a lista, estão Fluminense com dois títulos, seguido de Santos e Atlético MG com uma conquista cada.

O Palmeiras é maior campeão da história com 12 títulos, seguido do Flamengo com oito, Corinthians com sete e São Paulo com seis.

Veja os maiores campeões do Brasileirão na era de pontos corridos (2003 a 2023)

Palmeiras - 4 títulos (2016, 2018, 2022, 2023*)

Corinthians - 4 títulos (2005, 2011, 2015 e 2017)

São Paulo - 3 títulos (2006, 2007, 2008)

Flamengo - 3 títulos (2009, 2019, 2020)

Cruzeiro - 3 títulos (2003, 2013 e 2014)

Fluminense - 2 títulos (2010 e 2012)

Santos - 1 título (2004)

Atlético MG - 1 título (2021)

Veja os maiores campeões do Brasileirão: