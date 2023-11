Brasileirão 2023: em reta final, cinco equipes ainda tem chances de título; veja as probabilidades

A reta final do Brasileirão 2023 está repleta de emoções rodada a rodada. Considerada uma das mais disputadas dos últimos anos, cinco equipes ainda possuem chances de título: Botafogo, Red Bull Bragantino, Palmeiras, Grêmio e Flamengo.

Liderando quase que todo o campeonato, o Fogão viu sua vantagem cair nos últimos meses. A equipe vem de quatro derrotas consecutivas e viu Palmeiras e Grêmio encostarem na pontuação. Após saída do técnico Luís Castro no meio do ano, a Estrela Solitária viu seu rendimento cair, ficando com a segunda pior campanha do segundo turno.

O Palmeiras, atual campeão, ainda vê a chance de conquistar o bicampeonato. A equipe tem a terceira melhor campanha do returno e mesmo com a derrota para o Flamengo no último jogo, é a terceira equipe com mais chances.

Correndo por fora, estão Grêmio, Flamengo e Red Bull Bragantino. O Tricolor Gaúcho viu aumentar as suas chances após derrotar o Botafogo nesta quinta-feira. Liderado por Luiz Suarez, a equipe tem a quarta melhor campanha do returno.

Apesar do desempenho ruim no segundo turno, o Botafogo ainda é o mais cotado para ficar com o título. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, que trabalha com as probabilidades do futebol, o Estrela Solitária possui 30% de chances, seguido pelo o Red Bull Bragantino com 25,2% e Palmeiras com 19,8%.

Fechando a lista, entram Grêmio com 18,3% e o Flamengo com apenas 6,2% . O cálculo se baseia na pontuação atual e na projeção de confrontos diretos, além de jogos como mandante.

Veja as probabilidades de título no Campeonato Brasileiro

Botafogo – 30%

RB Bragantino – 25,2%

Palmeiras – 19,8%

Grêmio – 18,3%

Flamengo – 6,2%

Confira a tabela do segundo turno do Brasileirão