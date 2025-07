Brasil x Uruguai: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa América Feminina

O Brasil e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira, 29, às 21h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. A partida é válida pela Copa América Feminina e terá transmissão no Sportv.

Atualmente, o Brasil vive um grande momento no futebol feminino. Após chegar à final das Olimpíadas em 2024, a seleção brasileira se tornou uma das favoritas ao título da Copa América.

A campanha até aqui tem sido impecável: venceu Venezuela (2 a 0), Bolívia (6 a 0), Paraguai (4 a 1) e empatou com a Colômbia (0 a 0), com grande desempenho coletivo. O time entra confiante para o duelo com o Uruguai.

Já o Uruguai tem mostrado uma campanha mais instável, mas conseguiu se recuperar em momentos importantes, derrotando Chile e Peru. No entanto, perdeu para a Argentina e empatou com o Equador. Agora, o time sabe que enfrentar o Brasil será um grande desafio e deve adotar uma postura reativa, explorando os contra-ataques, embora ciente da difícil tarefa de conter a força ofensiva da seleção brasileira.

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil x Uruguai hoje pela Copa América Feminina?

O jogo desta terça-feira, 21h, entre o Brasil e Uruguai terá transmissão ao vivo no Sportv.

Como assistir online o jogo do Brasil x Uruguai hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

Prováveis escalações

Brasil

Cláudia (Camila); Tarciane, Isa Haas e Fê Palermo; Gabi Portilho, Angelina, Duda Sampaio e Yasmin; Marta, Gio Queiroz e Kerolin.

Uruguai