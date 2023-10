Brasil x Uruguai: onde assistir, escalações e horário do jogo pelas Eliminatórias Copa do Mundo

A seleção do Brasil e do Uruguai se enfrentam nesta terça-feira, 17, às 21h, no Estádio Centenário, em Montevidéu. A partida é válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Provável escalação do Brasil contra o Uruguai

Ederson, Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vini Jr. e Gabriel Jesus. Técnico: Fernando Diniz

Provável escalação do Uruguai contra o Brasil

Rochet; Nández, Araújo, Viña e Piquerez; Ugarte, Valverde e De La Cruz; Pellistri (Canobbio ou Rodríguez), Darwin Núñez e Maxi Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo?

O jogo desta terça-feira, às 21h, entre Brasil x Uruguai terá transmissão ao vivo na Globo e Sportv.

Como assistir online ao jogo do Brasil?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Brasil ?