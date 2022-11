Brasil x Suiça: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Seleção na Copa do Mundo hoje

O Brasil entra em campo para jogar a sua segunda partida na Copa do Mundo 2022. O adversário da Seleção será a Suíça. O jogo acontece nesta segunda-feira, às 13h, no estádio 947, no Catar.

A Seleção reencontra mais um rival que enfrentou na Copa da Rússia, em 2018. Na época, também na fase de grupos, a partida terminou empatada. Os suíços reclamaram do lance do gol de empate do Brasil, onde alegam que o zagueiro Miranda fez falta no defensor da Suíça quando subiu para marcar de cabeça. O jogo é encarado pelo técnico da seleção europeia como o mais importante de sua carreira.

O Brasil vive entre o alívio de uma boa estreia e a preocupação de como a equipe vai se comportar sem Neymar e Danilo, ambos fora da primeira fase da competição por contusão no primeiro jogo.

O histórico entre as seleções mostra certo equilíbrio. Foram três vitórias do Brasil, duas da Suíça e quatro empates em nove partidas. Na história da Copa, as equipes se enfrentaram em 1950 e 2018, com dois empates.

Onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasil

A partida entre Brasil e Suíça, às 13h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay, Fifa+, CazéTV no Youtube e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

