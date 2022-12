Brasil x Suiça: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Seleção na Copa do Mundo hoje

A Seleção Brasileira enfrenta Camarões nesta sexta-feira, 2, às 16h, no estádio Lusail, no Catar. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Fifa 2022.

Precisando de apenas um empate para avançar em primeiro do grupo, a equipe comandada pelo técnico Tite irá bem modificada para a partida. A comissão técnica vai preferi dar rodagem ao elenco e descansar os principais jogadores para a próxima fase. Com isso, jogadores que ainda não estreiam no Mundial, como é o caso de Daniel Alves, vão encarar Camarões.

Já para a seleção africana a partida tem clima de decisão. Para avançar de fase, Camarões precisa vencer bem o Brasil e torcer com uma combinação de resultados que favoreça o desempate nos critérios de desempate.

Na história, o Brasil e Camarões se enfrentaram seis vezes. Foram cinco vitórias do Brasil e apenas uma de Camarões. Este será o terceiro encontro entre as seleções em Copa do Mundo. Nas duas oportunidades anteriores, o Brasil venceu em 1994 e goleou em 2014.

Onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasil

A partida entre Brasil e Camarões, às 16h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay, Fifa+, CazéTV no Youtube e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

A partida entre Brasil e Camarões será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay, no Fifa+ e no canal do Casimiro no Youtube. A EXAME acompanha a partida minuto a minuto ao vivo.

O jogo entre Brasil x Camarões pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

