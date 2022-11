Brasil x Sérvia: onde jogam os 11 titulares da Seleção na estreia da Copa

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira contra a Sérvia. Para encarar a seleção europeia, Tite escalou um time ofensivo com quatro atacantes.

Começaram entre os 11 titulares: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Paqueta, Neymar; Vini Jr., Raphinha e Richarlison.

Todos os titulares que estão representando o Brasil na primeira partida da Copa de 2022 atuam no futebol europeu. São cinco atletas jogam na Inglaterra, dois na França, dois na Itália e dois na Espanha. Veja onde jogam os titulares da seleção brasileira.

Onde o Alisson joga

O goleiro brasileiro é titular do Liverpool da Inglaterra.

Onde o Danilo joga

O lateral direito joga no Juventus da Itália.

Onde o Thiago Silva joga

O zagueiro e capitão do Brasil está no elenco do Chelsea da Inglaterra.

Onde o Marquinhos joga

O zagueiro atua no PSG da França.

Onde Alex Sandro joga

O lateral esquerdo joga na Juventus da Itália.

Onde o Casemiro joga

Depois de vencer tudo no Real Madrid, o volante se transferiu para o Manchester United da Inglaterra.

Onde o Paqueta joga

O meia ex-Flamengo atua no West Ham da Inglaterra.

Onde o Neymar joga

O camisa 10 da Seleção joga no PSG da França.

Onde o Richarlison joga

O atacante saiu do Everton e agora joga no Tottenham da Inglaterra.

Onde o Raphinha joga

Após se destacar na Inglaterra, o atacante foi contratado pelo Barcelona da Espanha.

Onde o Vinicius Junior joga

O atacante cria do Flamengo é um destaques do Real Madrid da Espanha.

