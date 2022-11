Brasil x Sérvia: como assistir ao vivo e horário do jogo da Seleção na Copa do Mundo hoje

A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia nesta quinta-feira, 24, às 16h, no estádio Lusail, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo G da Copa do Mundo Fifa 2022.



O Brasil reencontra um rival da Copa de 2018. Na época, também na fase de grupos, o jogo foi 2 a 0 para os brasileiros. A seleção comandada pelo técnico Tite chega embalada por 15 jogos de invencibilidade. São 12 vitórias e três empates. A última derrota do Brasil foi na final Copa América 2021 contra a Argentina.

A esperança brasileira passa pelos pés de seus atacantes, que estão em grande fase no futebol europeu. Neymar, a principal referência técnica da equipe, fez 15 gols e deu 12 assistências em 20 partidas. Richarlison se tornou uma peça importante do Tottenham, Gabriel Jesus é titular do Arsenal, líder do campeonato inglês, Antony se adaptou rápido no Manchester United e está marcando seus gols e Vini Jr. segue como o principal destaque do Real Madrid na temporada.

Já a Servia chega na sua terceira Copa do Mundo como país independente sem ter passado da primeira fase. A Fifa considera que a Sérvia é sucessora das seleções da Iugoslávia e da Sérvia e Montenegro e por isso participou de dez edição no total. A seleção da antiga Iugoslávia terminou em quatro lugar nos Mundias de 1930 e 1962. Em 2006, a Seleção da Sérvia e Montenegro foi eliminada na primeira fase.

A esperança -- e ponto de atenção para o Brasil -- da Sérvia é o artilheiro Mitrovic. O atacante de 28 anos tem 12 jogos na temporada e nove gols marcados. No ano, a seleção europeia fez nove jogos, venceu seis jogos, empatou um e perdeu dois.

Além da partida em 2018, as seleções se enfrentaram em outra oportunidade durante um amistoso. O Brasil venceu a Servia por 1 a 0.

Que horas começa e onde assistir ao vivo o jogo do Brasil

A partida entre Brasil e Sérvia, às 16h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay, Fifa+, CazéTV no Youtube e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Onde assistir online e de graça Brasil x Sérvia

A partida entre Alemanha x Japão será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay e no canal do Casimiro no Youtube. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Como assistir ao vivo o jogo do Brasil

O jogo entre Brasil x Sérvia pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

