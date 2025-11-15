Esporte

Brasil x Senegal: onde assistir, horário e escalações do amistoso internacional

Partida entre Brasil x Senegal é válida por amistoso internacional

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 06h37.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Brasil e Senegal se enfrentam neste sábado, 15, às 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. A partida é válida por um amistoso internacional e terá transmissão ao vivo na Globo, ge e Sportv.

O duelo marca mais um teste para a Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, que soma três vitórias, dois empates e uma derrota em seis partidas até agora. Os revezes foram diante de Bolívia e Japão. A equipe se prepara para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

O técnico da seleção brasileira pretende repetir a formação usada em outubro, com alterações pontuais para reforçar o sistema defensivo. A principal mudança deve ocorrer na lateral direita, com Éder Militão escalado como titular no setor.

A escolha pretende conter o ataque de Senegal, reconhecido por sua intensidade. A partida será disputada com ingressos esgotados: os 58,5 mil bilhetes colocados à venda foram vendidos até sexta-feira, 14.

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil x Senegal hoje?

O jogo deste sábado, 13h, entre o Brasil e Senegal terá transmissão ao vivo na Globo, ge e Sportv.

Como assistir online o jogo do Brasil x Senegal hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, acessando o canal ge TV ou o Sportv com login de assinante.

Quando é o próximo jogo do Brasil?

Após o confronto com Senegal, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira, 18, às 16h30, para enfrentar a Tunísia, também em Londres.

  • A Argentina é o maior campeão da Copa América, com 15 títulos desde 1921

    1/4 A Argentina é o maior campeão da Copa América, com 15 títulos desde 1921 (A Argentina é o maior campeão da Copa América, com 15 títulos desde 1921)

  • Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8

    2/4 Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8 (Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8)

  • O Brasil fica em 2° lugar, com 9 títulos: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019

    3/4 O Brasil fica em 2° lugar, com 9 títulos: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019 (O Brasil fica em 2° lugar, com 9 títulos: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019)

  • O Chile, Paraguai e Peru ficam em 3° lugar, com 2 títulos cada. Por último, Colômbia e México conseguiram 1 título cada

    4/4 O Chile, Paraguai e Peru ficam em 3° lugar, com 2 títulos cada. Por último, Colômbia e México conseguiram 1 título cada (O Chile, Paraguai e Peru ficam em 3° lugar, com 2 títulos cada. Por último, Colômbia e México conseguiram 1 título cada)

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosSeleção Brasileira de Futebol

Mais de Esporte

Jogos de hoje, sábado, 15 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Técnico que causou 1ª derrota do Brasil em eliminatórias morre aos 72 anos

Brasil X Senegal: seleção brasileira nunca venceu equipe africana

Mbappé vai desfalcar seleção da França na partida contra o Azerbaijão

Mais na Exame

Mercados

A última cartada de Buffett antes da aposentadoria: investir no Google

Negócios

Ela transformou a comida 'natureba' da família e hoje fatura R$ 18 milhões

Brasil

Enem 2025: o que pode ou não levar para o segundo dia de prova?

Carreira

Habilidade mais buscada pelas empresas é também a mais rara no mercado, aponta estudo