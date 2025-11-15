Brasil x Senegal: onde assistir, horário e escalações do amistoso internacional

O Brasil e Senegal se enfrentam neste sábado, 15, às 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. A partida é válida por um amistoso internacional e terá transmissão ao vivo na Globo, ge e Sportv.

O duelo marca mais um teste para a Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, que soma três vitórias, dois empates e uma derrota em seis partidas até agora. Os revezes foram diante de Bolívia e Japão. A equipe se prepara para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

O técnico da seleção brasileira pretende repetir a formação usada em outubro, com alterações pontuais para reforçar o sistema defensivo. A principal mudança deve ocorrer na lateral direita, com Éder Militão escalado como titular no setor.

A escolha pretende conter o ataque de Senegal, reconhecido por sua intensidade. A partida será disputada com ingressos esgotados: os 58,5 mil bilhetes colocados à venda foram vendidos até sexta-feira, 14.

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil x Senegal hoje?

O jogo deste sábado, 13h, entre o Brasil e Senegal terá transmissão ao vivo na Globo, ge e Sportv.

Como assistir online o jogo do Brasil x Senegal hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, acessando o canal ge TV ou o Sportv com login de assinante.

Quando é o próximo jogo do Brasil?

Após o confronto com Senegal, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira, 18, às 16h30, para enfrentar a Tunísia, também em Londres.