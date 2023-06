Brasil x Senegal: onde assistir ao vivo e horário do amistoso do Brasil hoje

O Brasil enfrenta a Senegal nesta terça-feira, 20, às 16h, no estádio Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. A partida é um amistoso internacional.

Após vencer a seleção da Guiné por 4 a 1 no sábado, a seleção brasileira busca a segunda vitória consecutiva. Com a confirmação de que Carlo Ancelotti deve treinar a equipe em 2024, a seleção busca melhores resultados enquanto o novo treinador não chega.

Para o confronto, o técnico interino Ramon Menezes deve repetir a equipe que venceu sábado, porém terá a ausência de Rodrygo, que teve dores no joelho e não participou do último treino. A equipe também deve ter o desfalque de Alisson, que já não atuou contra o Guiné por conta de um trauma no dedo mindinho da mão.

Brasil e Senegal nunca se enfrentaram pela seleção principal. O Brasil jogou contra os senegaleses apenas no Mundial Sub-20, com vitória brasileira por 5 a 0.

Onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasil

A partida entre Brasil x Senegal começa às 16h e será transmitida pela TV Globo e SporTV.

A partida entre Brasil e Senegal será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay.

