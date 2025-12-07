Esporte

Brasil x Portugal: veja horário e onde assistir à final do futsal feminino

Seleções chegam invictos à final que acontece nas Filipinas

Publicado em 7 de dezembro de 2025

Brasil e Portugal decidem neste domingo, 7, o título da Copa do Mundo de Futsal Feminino 2025, primeira edição oficial do torneio organizado pela FIFA. A final ocorre às 8h30 (horário de Brasília), nas Filipinas. Mais cedo, às 6h, Argentina e Espanha disputam o terceiro lugar.

A competição reuniu 16 seleções divididas em quatro grupos. As duas melhores equipes de cada chave avançaram ao mata-mata. Brasil e Portugal chegam à decisão com 100% de aproveitamento.

Caminho das seleções até a final

Brasil

A seleção brasileira encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo D, com vitórias sobre Irã (4 a 1), Itália (6 a 1) e Panamá (9 a 0). Nas quartas de final, venceu o Japão por 6 a 1.

A semifinal diante da Espanha apresentou maior equilíbrio, mas o Brasil avançou ao vencer por 4 a 1. Ao todo, marcou 29 gols e sofreu quatro em cinco partidas.

Portugal

Portugal terminou a fase inicial na liderança do Grupo C, com resultados contra Tanzânia (10 a 0), Japão (3 a 1) e Nova Zelândia (10 a 0). No mata-mata, derrotou a Itália por 7 a 2, nas quartas, e a Argentina por 7 a 1, na semifinal. A equipe acumula 37 gols marcados e quatro sofridos em cinco jogos.

A final coloca frente a frente duas seleções que lideraram suas chaves e avançaram no mata-mata com desempenho ofensivo amplo.

Copa do Mundo de Futsal Feminino 2025: programação e onde assistir

A transmissão para o Brasil será feita pela CazéTV e pelo FIFA+.

Domingo – 7 de dezembro

  • 6h – Argentina x Espanha – Disputa do 3º lugar
  • 8h30 – Brasil x Portugal – Final

Seleção brasileira convocada para o Mundial

Goleiras

  • Bianca (Stein Cascavel-BRA)
  • Julia (Nun'Álvares-POR)

Fixas

  • Taty (CMB-ITA)
  • Diana (Bitonto-ITA)
  • Camila (Nun'Álvares-POR)

Alas

  • Amandinha (Torreblanca-ESP)
  • Emilly (Torreblanca-ESP)
  • Tampa (Roma-ITA)
  • Débora (CMB-ITA)
  • Simone (Kristall)
  • Luana (Stein Cascavel-BRA)

Pivôs

  • Natalinha (Taboão/Magnus-BRA)
  • Ana Luiza (Torreblanca-ESP)
  • Lucileia (Bitonto-ITA)
