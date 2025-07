Brasil x Paraguai: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa América Feminina

O confronto entre Paraguai e Brasil acontece nesta terça-feira, 22, às 21h, no estádio Chillogallo, em Quito, válido pela 4ª rodada da Copa América Feminina. A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil e Sportv.

O Paraguai, que integra o Grupo B da competição, busca a recuperação após uma derrota por 4 a 1 contra a Colômbia. Com três pontos, as paraguaias ocupam a quarta colocação e precisam de uma vitória para entrar na zona de classificação. No seu primeiro jogo, a seleção venceu a Bolívia por 4 a 0.

Já a Seleção Brasileira, que também está no Grupo B, chega invicta, com vitórias expressivas sobre Venezuela (2-0) e Bolívia (6-0). A equipe de Arthur Elias folgou na última rodada e, após dois dias de descanso, a comissão técnica retomou os treinos, com foco em atividades físicas, táticas e técnicas. Espera-se que o time titular seja escalado para esta partida.

Onde assistir ao vivo o jogo do Paraguai x Brasil pela Copa América Feminina?

O jogo entre Paraguai e Brasil terá transmissão ao vivo pela TV Brasil e Sportv, às 21h.

Qual é o horário do jogo entre Paraguai e Brasil na Copa América Feminina?

A partida está marcada para as 21h, desta terça-feira, 22, no estádio Chillogallo, em Quito.

Prováveis escalações

Paraguai

Belotto; Maria Martínez, Bogarin e Ojeda; Barreto, Godoy, Aguilera e Arrieta; Chamorro, Cindy Ramos e Martinez Ovando

Brasil

Lorena; Antônia, Fê Palermo, Isa Haas e Yasmin (Fátima Dutra); Duda Sampaio, Angelina e Marta; Kerolin, Gio e Amanda Gutierres.