Brasil x Panamá: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Ouro Feminina

Brasil e Panamá se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 00h15, no Snapdragon Stadium, em San Diego, nos Estados Unidos A partida é pela última rodada da fase de grupos da Copa Ouro Feminina e terá transmissão do Star+.

Com duas vitórias em dois jogos, a Seleção Brasileira Feminina já garantiu sua vaga na fase final e agora busca assegurar a melhor colocação na classificação geral. Veja abaixo onde assistir ao vivo Brasil x Panamá.

Sob o comando de Arthur Elias, a equipe estreou no torneio com uma vitória sobre Porto Rico por 1 a 0, com gol de Gabi Nunes. Na segunda rodada, venceu a Colômbia pelo mesmo placar, gol marcado por Duda Santos.

Com isso, nossa seleção precisa de apenas um empate para ficar no topo do Grupo B. No entanto, as jogadoras brasileiras devem buscar uma vitória convincente contra o Panamá para garantir a melhor posição na classificação geral do torneio. Isso porque os confrontos das quartas de final serão determinados por um cruzamento olímpico entre as equipes com as melhores e piores campanhas na classificação geral.

As panamenhas ocupam a última posição do grupo sem nenhum ponto conquistado. Na estreia, foram derrotadas pela Colômbia por 6 a 0. Em seguida, perderam de virada para Porto Rico por 2 a 1. A equipe tem chances mínimas de se classificar em terceiro lugar, necessitando de uma combinação de resultados que inclui uma derrota das porto-riquenhas e uma vitória sobre o Brasil por uma diferença de mais de sete gols.

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil x Panamá hoje pela Copa Ouro Feminina?

O jogo desta quarta-feira, às 00h15 , entre Brasil e Panamá terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Brasil x Panamá hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Brasil

Luciana; Antônia Silva, Tarciane, Rafaelle e Yasmim; Adriana, Duda Sampaio, Duda Santos e Bia Zaneratto; Gabi Portilho e Gabi Nunes .

Técnico: Arthur Elias.

Provável escalação do Panamá

Provável escalação do Panamá: Yenith Bailey; Hilary Jaen, Wendy Natis, Baltrip-Reyes e Rebeca Espinosa; Kenia Rangel, Aldrith Quintero, Katherine Parris e Marta Cox; Natalia Mills e Riley Tanner.