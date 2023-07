Brasil x Panamá: onde assistir ao vivo o jogo pela Copa do Mundo Feminina

Brasil e Panamá se enfrentam nesta segunda-feira, 24, às 08h00, no Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália. A partida é válida pela fase de grupos da Copa do Mundo Feminina.

Iniciando sua caminhada ao primeiro título da história, a seleção brasileira quer apagar as últimas campanhas de Copa. Com um elenco jovem, mesclando com algumas jogadoras experientes, o Brasil espera caminhar o mais longe possível na competição.

A equipe da técnica sueca Pia Sundhage, deve ir com uma formação 4-4-2, com Geyse e Debinha no comando de ataque. A meia Kerolin deve cuidar da armação da equipe, junto com Luana e Ary Borges. Marta, que ainda se recupera de problemas físicos, deve começar a partida no banco de reservas.

Provável escalação do Brasil contra o Panamá

Letícia; Antônia, Kathellen, Rafaelle e Tamires; Luana, Ary Borges, Kerolin e Adriana; Debinha e Geyse.

Marta será titular no jogo da seleção feminina hoje?

Onde assistir ao vivo o jogo Brasil x Panamá n a Copa do Mundo Feminina hoje?

O jogo desta segunda-feira, 24, às 08h00, entre Brasil e Panamá terá transmissão ao vivo no YouTube, pelo CazéTV, na SporTV, canal por assinatura, e na TV aberta pela Globo.

Como assistir o jogo Brasil x Panamá online?

A partida será transmitida pelo ao vivo no YouTube, pelo CazéTV, e no Fifa+.

Quais são os próximos jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina?

29/07 – 7h – França x Brasil

02/08 – 7h – Jamaica x Brasil

