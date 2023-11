Brasil x Nova Caledonia: onde assistir, horários e escalações pela Copa do Mundo Sub-17

O Brasil e Nova Caledonia se enfrentam nesta terça-feira, 14, às 06h, no Jakarta Internacional Stadium, em Jacarta, na Indonésia. A partida é válida pela Mundial Sub-17.

Após sofrer uma derrota por 3 a 2 em sua estreia na Copa do Mundo Sub-17, o Brasil se prepara para voltar ao campo nesta terça-feira, 14, para conquistar sua primeira vitória no campeonato. Agora, o seu rival é o Nova Caledônia, considerada a equipe mais acessível do grupo.

Na sua estreia, o Nova Caledônia passou por um grande derrota, sofrendo uma goleada de 10 a 0 para a Inglaterra, atual líder do Grupo C. No mesmo dia, os ingleses enfrentam o Irã, que venceu o Brasil na primeira rodada.

Provável escalação do Brasil

Phillipe Gabriel; Pedro Lima (Vitor Gabriel), Vitor Reis, Da Mata e Souza; Sidney, Lucas Camilo e Dudu; Lorran, Rayan e Kauã Elias (Estevão).

Técnico: Phelipe Leal

Provável escalação do Nova Caledônia

Kutran; Doui Upa, Hnaissili, Hanye, Diko e Gohoupe; Saiko, Huna, Levy e Waiko; Angexetine.

Técnico: Léonardo Lopez

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil pela Copa do Mundo Sub-17?

O jogo desta terça-feira, às 06h, entre Brasil x Nova Caledônia terá transmissão ao vivo no SporTV, Cazé TV e FIFA+ (Site e App).

Como assistir online o jogo do Brasil?

Você pode assistir a partida online pela Globoplay, Cazé TV e FIFA+.