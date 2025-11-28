Brasil x Noruega: onde assistir, horário e escalações do Amistoso Feminino

Repórter
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14h38.
A Seleção Brasileira de Futebol Feminino enfrenta a Noruega nesta sexta-feira, 28 de novembro, às 15h (horário de Brasília), no estádio Municipal de La Linea, em Cádiz, na Espanha. O confronto é um amistoso preparatório para a Copa do Mundo Feminina 2027 e terá transmissão ao vivo no SporTV.
O Brasil tem um retrospecto positivo contra as norueguesas, com cinco vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em confrontos anteriores. Atualmente, o time brasileiro ocupa a 7ª posição no ranking feminino da FIFA.
Do outro lado, a Noruega está na 12ª colocação. O time norueguês não vence o Brasil há 29 anos e chega ao amistoso após ser eliminado pela Itália nas quartas de final da Eurocopa Feminina. No último amistoso, as norueguesas venceram o Japão por 2 a 0.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do SporTV.