Brasil x Noruega: onde assistir, horário e escalações do Amistoso Feminino

Partida entre Noruega e Brasil é o amistoso preparatório para a Copa do Mundo Feminina 2027

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14h38.

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino enfrenta a Noruega nesta sexta-feira, 28 de novembro, às 15h (horário de Brasília), no estádio Municipal de La Linea, em Cádiz, na Espanha. O confronto é um amistoso preparatório para a Copa do Mundo Feminina 2027 e terá transmissão ao vivo no SporTV.

O Brasil tem um retrospecto positivo contra as norueguesas, com cinco vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em confrontos anteriores. Atualmente, o time brasileiro ocupa a 7ª posição no ranking feminino da FIFA.

Do outro lado, a Noruega está na 12ª colocação. O time norueguês não vence o Brasil há 29 anos e chega ao amistoso após ser eliminado pela Itália nas quartas de final da Eurocopa Feminina. No último amistoso, as norueguesas venceram o Japão por 2 a 0.

Prováveis escalações

Noruega (Técnica: Gemma Grainger)

  • Fiskerstrand; Lund, Engen, Harviken, Bjelde, Kielland, Naalsund, Gaupset, Maanum, Hegerberg e Saevik.

Brasil (Técnico: Arthur Elias)

  • Lorena; Isabela, Tarciane, Mariza, Isa Haas, Yasmin, Angelina, Duda Sampaio e Luany; Dudinha, Tainá Maranhão e Bia Zaneratto.

Onde assistir ao vivo o amistoso da Noruega x Brasil?

O amistoso entre Noruega e Brasil, nesta sexta-feira, às 15h, terá transmissão ao vivo no SporTV.

Como assistir online o jogo do Brasil?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do SporTV.

