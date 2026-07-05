Brasil x Noruega: o retrospecto dos países em disputa por pênaltis

Bruno Guimaraes e David Moller Wolfe disputam lance do jogo das oitavas de final (WILL OLIVER/EFE)
Repórter
Publicado em 5 de julho de 2026 às 17h54.
Brasil e Noruega estão se enfrentando neste domingo pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em caso de empate ao término dos 90 minutos, a partida seguirá para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição da vaga ocorrerá na disputa por pênaltis.
Caso o confronto seja decidido nas cobranças, o retrospecto favorece a seleção brasileira. O Brasil já participou de cinco disputas por pênaltis em Copas do Mundo, com três classificações ou conquistas e duas eliminações. A Noruega, por sua vez, nunca precisou decidir uma partida de Mundial nas penalidades.
A primeira disputa brasileira aconteceu nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986. Após empate por 1 a 1 com a França, a seleção acabou eliminada por 4 a 3 nos pênaltis, com erros de Sócrates e Júlio César.
A revanche veio oito anos depois. Na final da Copa de 1994, o Brasil empatou sem gols com a Itália e venceu por 3 a 2 nas cobranças, resultado que garantiu o tetracampeonato mundial. Em 1998, a equipe voltou a avançar em uma disputa de pênaltis ao superar a Holanda por 4 a 2 na semifinal, em uma atuação lembrada pelas defesas decisivas do goleiro Taffarel.
Na Copa do Mundo de 2014, diante do Chile, nas oitavas de final disputadas em Belo Horizonte, a seleção brasileira avançou após vencer por 3 a 2 nos pênaltis, depois de empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. A cobrança de Gonzalo Jara, que acertou a trave na última tentativa chilena, tornou-se uma das imagens mais marcantes da campanha brasileira naquele Mundial.
A disputa mais recente, no entanto, terminou com eliminação. Nas quartas de final da Copa de 2022, o Brasil empatou por 1 a 1 com a Croácia e acabou derrotado por 4 a 2 nas penalidades, encerrando sua participação no torneio. Com isso, o retrospecto brasileiro em Copas do Mundo passou a registrar três vitórias e duas derrotas em decisões por pênaltis.
Se as cobranças representam um cenário familiar para o Brasil, o mesmo não acontece com a Noruega. A seleção europeia jamais participou de uma disputa por pênaltis na história das Copas do Mundo.
Além do histórico nas penalidades, os números do confronto direto também servem de alerta para a equipe comandada por Carlo Ancelotti.
Em quatro encontros entre as seleções, o Brasil ainda não conseguiu vencer os noruegueses. O retrospecto registra duas derrotas e dois empates, incluindo o revés por 2 a 1 na fase de grupos da Copa do Mundo de 1998.
Retrospecto do Brasil em disputas de pênaltis em Copas do Mundo
Retrospecto da Noruega em disputas de pênaltis em Copas do Mundo