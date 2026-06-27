Brasil x Japão: veja o uniforme para o duelo decisivo da Copa nesta segunda, 29

Uniforme do Brasil: definição dos uniformes é feita pela Fifa com base nas opções previamente cadastradas pelas seleções antes do torneio ( Mauro PIMENTEL / AFP/AFP)
Redação Exame
Publicado em 27 de junho de 2026 às 13h34.
A Fifa definiu neste sábado, 27, as combinações de uniformes para o confronto entre Brasil e Japão nesta segunda-feira, 29. A seleção brasileira entrará em campo com a tradicional camisa amarela, calção azul e meias brancas na partida que vale uma vaga nas oitavas de final.
Após a polêmica envolvendo seu uniforme na última rodada da fase de grupos, o goleiro Alisson vestirá um conjunto inteiramente roxo. Na partida contra a Escócia, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) havia impedido o uso da camisa vermelha pelo goleiro.
O Japão, por sua vez, atuará com camisa branca com detalhes em preto, além de calções e meias pretos. O uniforme do goleiro japonês será verde.
A definição dos uniformes é feita pela Fifa com base nas opções previamente cadastradas pelas seleções antes do torneio.
Na vitória sobre a Escócia, disputada na última quarta-feira pela fase de grupos, o Brasil utilizou uma combinação pouco comum: camisa amarela, calções brancos e meias brancas. Essa foi apenas a 11ª vez que a seleção adotou esse conjunto em Copas do Mundo. A última ocorrência havia sido na edição de 2014.
O duelo entre Brasil x Japão será disputado na próxima segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.
Se vencer o Japão na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, o Brasil poderá enfrentar nas oitavas o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega.
O caminho brasileiro foi definido após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, pela última rodada do Grupo C. Com o resultado, o Brasil assegurou a primeira posição da chave, que também tinha Marrocos, Escócia e Haiti.
A liderança colocou a equipe de Carlo Ancelotti no confronto contra o Japão, segundo colocado do Grupo F. Os japoneses empataram em 1 a 1 com a Suécia nesta quinta-feira, 25, em Dallas, e terminaram a chave com cinco pontos.
Diferentemente da etapa anterior, agora não há espaço para recuperação: quem perder está eliminado.
Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão seguirá para a prorrogação. Persistindo a igualdade após os 30 minutos extras, a classificação será decidida nos pênaltis. Ou seja, a eliminação só acontece se o Brasil perder a disputa, independentemente de ser no tempo normal, na prorrogação ou nas penalidades.
Caso avance, o Brasil volta a campo nas oitavas de final no dia 5 de julho, domingo, às 17h.