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Fase de grupos copa 2026

Brasil x Japão: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje

A Seleção Brasileira enfrenta os japoneses nesta segunda-feira, 29, às 14h, pela segunda fase do Mundial

Rayan: o Brasil encara o Japão nos 16avos de final (ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Rayan: o Brasil encara o Japão nos 16avos de final (ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 29 de junho de 2026 às 06h32.

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O Brasil encara o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira, às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos. Contra os japoneses, a Seleção inicia sua campanha no mata-mata deste Mundial.

O Brasil chega para o confronto eliminatório após liderar o Grupo C, com 7 pontos. Em sua chave, a Amarelinha empatou em 1 a 1 com o Marrocos e venceu Haiti e Escócia por 3 a 0.

Além disso, na primeira fase do torneio, a Seleção teve boas notícias, como a volta de Neymar, recuperado de uma lesão na panturrilha, e Vini Jr, que vem assumindo o protagonismo e já marcou 4 gols, brigando pela artilharia da Copa.

Já o Japão ficou em segundo lugar no Grupo F, com 5 pontos. Apesar de ter goleado a Tunísia por 4 a 0, os empates em 2 a 2 com a Holanda e em 1 a 1 com a Suécia deixaram a seleção asiática na segunda colocação.

O vencedor do duelo avançará para as oitavas de final e terá pela frente o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega.

Que horas é o jogo Brasil x Japão hoje?

O confronto entre Brasil e Japão começa às 14h (horário de Brasília), nesta segunda-feira, 29.

Onde assistir ao jogo Brasil x Japão hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, SporTV, NSports, SBT, CazéTV e ge.tv

Prováveis escalações

Brasil

Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr. e Matheus Cunha.

Japão

Zion Suzuki; Ayumu Seko, Ko Itakura (Shogo Taniguchi) e Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Ao Tanaka, Daichi Kamada e Keito Nakamura; Ritsu Doan, Daizen Maeda e Ayase Ueda.

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