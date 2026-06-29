Brasil x Japão: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje

Rayan: o Brasil encara o Japão nos 16avos de final (ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Publicado em 29 de junho de 2026 às 06h32.
O Brasil encara o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira, às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos. Contra os japoneses, a Seleção inicia sua campanha no mata-mata deste Mundial.
O Brasil chega para o confronto eliminatório após liderar o Grupo C, com 7 pontos. Em sua chave, a Amarelinha empatou em 1 a 1 com o Marrocos e venceu Haiti e Escócia por 3 a 0.
Além disso, na primeira fase do torneio, a Seleção teve boas notícias, como a volta de Neymar, recuperado de uma lesão na panturrilha, e Vini Jr, que vem assumindo o protagonismo e já marcou 4 gols, brigando pela artilharia da Copa.
Já o Japão ficou em segundo lugar no Grupo F, com 5 pontos. Apesar de ter goleado a Tunísia por 4 a 0, os empates em 2 a 2 com a Holanda e em 1 a 1 com a Suécia deixaram a seleção asiática na segunda colocação.
O vencedor do duelo avançará para as oitavas de final e terá pela frente o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega.
O confronto entre Brasil e Japão começa às 14h (horário de Brasília), nesta segunda-feira, 29.
A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, SporTV, NSports, SBT, CazéTV e ge.tv
Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr. e Matheus Cunha.
Zion Suzuki; Ayumu Seko, Ko Itakura (Shogo Taniguchi) e Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Ao Tanaka, Daichi Kamada e Keito Nakamura; Ritsu Doan, Daizen Maeda e Ayase Ueda.