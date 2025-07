Brasil x Japão: onde assistir e horário do jogo da semifinal da Liga das Nações Feminina

Neste sábado, 26 de julho, as semifinais da Liga das Nações (VNL) de vôlei feminino estão definidas. Itália, Polônia, Japão e Brasil entram em quadra em busca de uma vaga na grande final do torneio.

A partida entre Itália e Polônia acontece às 11h, enquanto Brasil e Japão se enfrentam às 15h, com transmissão ao vivo no Sportv 2 e VBTV.

As semifinais de 2025 relembram as da edição passada, com os mesmos times brigando pelas vagas na decisão. Na temporada de 2024, a Itália venceu a Polônia, enquanto o Japão derrotou o Brasil, que havia liderado a primeira fase de forma invicta. Na final, as italianas se sagraram campeãs, enquanto as polonesas ficaram com o terceiro lugar.

As disputas pelo terceiro lugar e pela grande final acontecem no domingo, 27 de julho, nos mesmos horários: 11h e 15h, respectivamente.

O Brasil tenta conquistar seu primeiro título na história da VNL Feminina. A equipe do técnico José Roberto Guimarães tem como melhor resultado três medalhas de prata conquistadas ao longo da história da competição. Os Estados Unidos são os maiores campeões, com três títulos, seguidos de Itália, com dois, e Turquia, com um.

Que horas começa e onde assistir Brasil x Japão na Liga das Nações Feminina 2025?

Neste sábado, 26 de julho, o Brasil enfrenta o Japão no Lodz, Polônia. A partida será transmitida pela Sportv 2 e VBTV.

Resultados do Brasil na VNL Feminina 2025

A única derrota do Brasil aconteceu na primeira semana da competição, em Rio de Janeiro, diante da atual campeã da VNL e Olímpica, a Itália. Já o Japão perdeu para Polônia, Itália (no tie-break) e República Popular da China.

Nas quartas de final, o Brasil superou a Alemanha por 3 a 0, enquanto as japonesas eliminaram a Turquia no quinto set.

Retrospecto de Brasil x Japão no vôlei feminino

Nos últimos 10 anos, as equipes se enfrentaram 21 vezes em partidas oficiais, com 17 vitórias do Brasil e 4 do Japão, além de 4 amistosos. Nos últimos cinco encontros, três foram decididos no tie-break.

Veja o resultado dos últimos cinco confrontos: