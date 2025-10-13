Brasil x Japão: onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações

Rodrygo marcou dois gols na vitória contra a Coreia do Sul (Chung Sung-Jun/Getty Images)
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18h31.
A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Japão em mais um amistoso internacional. A partida será realizada no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, com início marcado para 7h30 (horário de Brasília). Os torcedores estão empolgados depois da goleada por 5 a 0 contra a Coreia do Sul.
Os fãs de futebol poderão acompanhar o confronto por diferentes plataformas:
Escalação provável:
Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa.
Escalação provável:
Hugo; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Rodrygo; Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr.
A arbitragem será comandada por um trio sul-coreano: