Brasil x Japão: onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações

A última apresentação dos comandados de Carlos Ancelotti animaram os torcedores

Rodrygo marcou dois gols na vitória contra a Coreia do Sul (Chung Sung-Jun/Getty Images)

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18h31.

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Japão em mais um amistoso internacional. A partida será realizada no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, com início marcado para 7h30 (horário de Brasília). Os torcedores estão empolgados depois da goleada por 5 a 0 contra a Coreia do Sul.

📺 Onde assistir

Os fãs de futebol poderão acompanhar o confronto por diferentes plataformas:

  • Globo (TV aberta) 📡
  • SporTV (TV fechada) 📺
  • GE TV (streaming) 💻📱

⚽ Prováveis escalações

Japão – Técnico: Hajime Moriyasu

Escalação provável:
Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa.

Brasil – Técnico: Carlo Ancelotti

Escalação provável:
Hugo; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Rodrygo; Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr.

Arbitragem

A arbitragem será comandada por um trio sul-coreano:

  • Árbitro principal: Jong Hyeok Kim 🇰🇷
  • Assistentes: Kyunyong Park 🇰🇷 e Jongpil Jang 🇰🇷

 

