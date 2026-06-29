Brasil x Japão: horário e onde assistir ao jogo de hoje da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira chega ao confronto após uma campanha consistente na fase de grupos (JEWEL SAMAD/AFP)
Repórter
Publicado em 29 de junho de 2026 às 06h02.
Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 14h, em Houston, em partida válida pela fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026.
A Seleção Brasileira chega ao confronto após uma campanha consistente na fase de grupos. Sob comando do técnico Carlo Ancelotti, o Brasil terminou na liderança do Grupo C, somando sete pontos com duas vitórias (sobre Haiti e Escócia) e um empate (contra Marrocos).
Já o Japão garantiu vaga ao ficar em segundo lugar do Grupo F, atrás da Holanda. A equipe asiática somou cinco pontos, com destaque para a vitória sobre a Tunísia e empates contra Holanda e Suécia.
O jogo faz parte da rodada inicial eliminatória. Quem perder está automaticamente eliminado da Copa do Mundo.
Historicamente, o Brasil leva ampla vantagem no confronto direto, com maioria das vitórias ao longo dos anos.
Na história das Copas do Mundo, inclusive, as seleções só se enfrentaram uma vez: em 2006, com vitória brasileira por 4 a 1 na pela fase de grupos.
Apesar disso, o cenário recente mostra maior equilíbrio. O Japão venceu o Brasil em amistoso em 2025, já com Ancelotti no comando da Seleção. Detalhe: o Brasil vencia por 2 a 0 quando levou a virada.
No Brasil, a partida terá ampla cobertura em diferentes plataformas: