Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil x Japão: horário e onde assistir ao jogo de hoje da Copa do Mundo

Na história das Copas do Mundo, as seleções só se enfrentaram uma vez: em 2006, com vitória brasileira por 4 a 1

A Seleção Brasileira chega ao confronto após uma campanha consistente na fase de grupos (JEWEL SAMAD/AFP)

A Seleção Brasileira chega ao confronto após uma campanha consistente na fase de grupos (JEWEL SAMAD/AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 06h02.

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Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 14h, em Houston, em partida válida pela fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Brasileira chega ao confronto após uma campanha consistente na fase de grupos. Sob comando do técnico Carlo Ancelotti, o Brasil terminou na liderança do Grupo C, somando sete pontos com duas vitórias (sobre Haiti e Escócia) e um empate (contra Marrocos).

Já o Japão garantiu vaga ao ficar em segundo lugar do Grupo F, atrás da Holanda. A equipe asiática somou cinco pontos, com destaque para a vitória sobre a Tunísia e empates contra Holanda e Suécia.

Data, horário e local

  • Data: 29 de junho de 2026
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: NRG Stadium (Houston, EUA)

O jogo faz parte da rodada inicial eliminatória. Quem perder está automaticamente eliminado da Copa do Mundo.

Números gerais do confronto

  • Jogos disputados: 14
  • Vitórias do Brasil: 11
  • Empates: 2
  • Vitórias do Japão: 1

Historicamente, o Brasil leva ampla vantagem no confronto direto, com maioria das vitórias ao longo dos anos.
Na história das Copas do Mundo, inclusive, as seleções só se enfrentaram uma vez: em 2006, com vitória brasileira por 4 a 1 na pela fase de grupos.

Apesar disso, o cenário recente mostra maior equilíbrio. O Japão venceu o Brasil em amistoso em 2025, já com Ancelotti no comando da Seleção. Detalhe: o Brasil vencia por 2 a 0 quando levou a virada.

Onde assistir ao jogo

No Brasil, a partida terá ampla cobertura em diferentes plataformas:

TV aberta

  • Globo
  • SBT

TV por assinatura

  • SporTV
  • NSports

Streaming e internet

  • Globoplay
  • GE (tempo real)
  • CazéTV (YouTube – gratuito)
  • GETV
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