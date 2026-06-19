Brasil x Haiti: Seleção vai entrar em campo com camisa azul de marca que causou polêmica

O Brasil entrará em campo contra o Haiti vestindo um uniforme especial assinado pela marca criada por Michael Jordan, a lenda do basquete. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, está marcada para as 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. Apesar da novidade, não houve mudança de fornecedora: a Seleção segue patrocinada pela Nike.

A marca Jordan, ligada ao ex-jogador do Chicago Bulls, é uma subsidiária da própria Nike. Inicialmente concebida como uma linha de tênis, a marca expandiu sua atuação nos últimos anos para o vestuário esportivo. O PSG, atual bicampeão da Champions League, usa uniformes da marca desde 2018.

Uniforme vermelho

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) autorizou o uso da silhueta associada à marca em um dos uniformes da Seleção. A segunda camisa chegou a ser cogitada em outra cor, predominantemente vermelha, mas a proposta foi vetada após a posse do presidente Samir Xaud, em maio de 2025, após causar muita polêmica entre torcedores.

Azul da Air Jordan apareceu em outras vezes

O uniforme azul já foi utilizado em amistosos contra França e Egito, mas esta será a primeira vez que o modelo com o símbolo da marca entrará em campo em uma partida oficial.

Prováveis escalações

De volta à Copa do Mundo após 52 anos, o Haiti chega para o duelo contra o Brasil acreditando que pode dificultar a vida da Seleção Brasileira. Apesar da derrota por 1 a 0 para a Escócia na estreia, a equipe deixou boa impressão e criou problemas para os europeus até os minutos finais.

O técnico Sébastien Migné não deve promover mudanças significativas na formação utilizada na primeira rodada. A principal esperança ofensiva continua sendo Frantzdy Pierrot, maior artilheiro da história da seleção haitiana.

Com 1,94m de altura, o centroavante é a principal arma da equipe nas bolas aéreas e soma 34 gols em 55 partidas pelo Haiti. Contra a Escócia, foi um dos jogadores mais acionados pela equipe.

Meia é esperança para o Haiti

Ao seu lado, o Haiti também deposita expectativas em Jean-Ricner Bellegarde, meio-campista do Wolverhampton e principal referência técnica do elenco. Nascido na França e filho de haitiano, ele foi um dos protagonistas da campanha que levou o país de volta ao Mundial.

Mesmo considerado azarão do Grupo C, o Haiti mostrou competitividade na estreia, finalizando 15 vezes e pressionando a Escócia em busca do empate. Agora, tenta conquistar o primeiro ponto de sua história em Copas do Mundo justamente diante do Brasil.

Veja a provável escalação do Haiti para o jogo contra Brasil

A tendência é que Sébastien Migné mantenha a base da equipe que enfrentou os escoceses, apostando na organização defensiva e na força física de seus atacantes para surpreender os brasileiros.

Com isso, a provável escalação do Haiti tem: Placide; Arcus, Adé, Delcroix e Expérience; Jean-Jacques, Deedson e Bellegarde; Providence, Isidor e Pierrot.