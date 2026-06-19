Brasil x Haiti: entenda o impedimento semiautomático que anulou gol de Raphinha

A tecnologia chegou para somar no futebol moderno. Com o avanço do esporte, ficaram cada vez mais necessárias ferramentas tecnológicas para ajudar dentro de campo. VAR, impedimento semiautomático, dentre outras tantas, já fazem parte do dia a dia.

Em torneios como a Copa do Mundo, decisões milimétricas podem definir classificações e títulos — e é nesse cenário que ferramentas como o VAR e o impedimento semiautomático ganham ainda mais relevância.

O tema voltou ao centro das atenções nesta sexta-feira, 19, no jogo entre Brasil e Haiti pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, na Filadélfia.Raphinha balançou as redes após receber passe de Bruno Guimarães, mas o gol foi anulado por impedimento — justamente um dos lances em que o sistema semiautomático entra em ação para agilizar a decisão da arbitragem.

VAR: mais justiça, menos margem para erro

O árbitro de vídeo, conhecido como VAR, foi implementado oficialmente pela Fifa na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com o objetivo de reduzir erros claros e evidentes. Desde então, passou a revisar lances decisivos, como gols, pênaltis, cartões vermelhos e possíveis erros de arbitragem.

Em um período anterior à sua implementação, diversos erros que influenciaram diretamente resultados acabaram marcando a história do futebol. Casos emblemáticos incluem o gol de mão de Diego Maradona na Copa de 1986, contra a Inglaterra, e o gol não validado de Frank Lampard no Mundial de 2010.

Antes de sua utilização em larga escala, a tecnologia já vinha sendo testada em competições de menor expressão. Atualmente, tornou-se uma ferramenta essencial para aumentar a precisão das decisões e contribuir para resultados mais justos dentro de campo.

Apesar dos avanços, o recurso ainda enfrenta críticas. A principal delas diz respeito à subjetividade em determinadas decisões e ao tempo de revisão, que pode interromper o ritmo da partida. Ainda assim, o VAR já se consolidou como peça-chave para minimizar injustiças em jogos de alto nível.

Impedimento semiautomático: precisão em segundos

Além do VAR, outra tecnologia que passou a ser fundamental no futebol é o impedimento semiautomático. Utilizado pela primeira vez em uma Copa do Mundo no Catar, em 2022, o sistema combina inteligência artificial, sensores na bola e múltiplas câmeras para rastrear a posição dos jogadores em tempo real.

O funcionamento depende de uma rede de até 22 câmeras instaladas nos estádios. Elas monitoram 29 pontos do corpo de cada jogador cerca de 50 vezes por segundo. Ao mesmo tempo, um chip instalado dentro da bola envia informações 500 vezes por segundo para antenas espalhadas pelo estádio. A combinação desses dados permite que algoritmos identifiquem o momento exato do passe e a posição dos atletas com precisão milimétrica — reduzindo decisões que antes levavam minutos para menos de 15 segundos.

Foi exatamente esse tipo de análise que confirmou o impedimento no gol anulado de Raphinha contra o Haiti: o sistema cruza a posição do jogador no instante do passe de Bruno Guimarães com os dados captados pelos sensores, gerando uma resposta quase instantânea para a arbitragem.

Na prática, a tecnologia permite identificar impedimentos com maior rapidez e precisão, reduzindo a margem de erro em lances ajustados. A expectativa é que, nas próximas edições da Copa, o sistema esteja ainda mais integrado ao VAR, tornando as decisões quase instantâneas.

Outra novidade está na criação de avatares 3D dos jogadores que disputarão o torneio. Utilizando inteligência artificial, a tecnologia será usada em lances de impedimento, com revisão do VAR. No jogo entre Flamengo x Pyramids, pela Copa Intercontinental, a novidade já havia sido testada.

Impacto direto no jogo e no comportamento das equipes

Com decisões mais rápidas e precisas, jogadores e comissões técnicas tendem a se adaptar a um ambiente de menor tolerância para erros. Movimentos ofensivos, linhas defensivas e até comemorações passam a ser influenciados pela presença constante da tecnologia.

Para o torcedor, o ganho está na transparência e na sensação de justiça. Por outro lado, a interrupção de jogadas e a revisão de lances seguem como pontos sensíveis, especialmente em momentos decisivos.

A crescente presença da tecnologia também levanta questionamentos sobre os limites de sua aplicação. Decisões por diferenças de centímetros, por exemplo, dividem opiniões sobre o real impacto no jogo.