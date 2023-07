Brasil x França feminino: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa do Mundo Feminina

Brasil e França se enfrentam nesta sábado, 29, às 07h00, no Brisbane Stadium, na Austrália. A partida é válida pela fase de grupos da Copa do Mundo Feminina.

Após vitória por 4 a 0 diante do Panamá, o Brasil espera conquistar a segunda vitória consecutiva. A seleção enfrentará a adversária mais forte do grupo e caso vença, encaminha a sua classificação para as oitavas de final.

A equipe da técnica sueca Pia Sundhage, deve ir com a mesma equipe que venceu na estreia. Marta, que entrou nos últimos minutos no último jogo, deve continuar no banco de reservas.

O comando de ataque deve se manter com Ary Borges, Bia Zaneratto e Debinha. O trio brilho na estreia, com destaque para Ary que fez um hat-trick.

Do outro lado a França, que empatou com a Jamaica na estreia, deve ir com força máxima para tentar a vitória. Diferente do último confronto das seleções em 2019, onde o Brasil foi eliminado, a seleção francesa não tem a capitã Amandine Henry, cortada momentos antes da competição.

LEIA TAMBÉM: Copa Feminina: Ana Thaís Matos, da TV Globo, analisa como a seleção chega para a competição; confira

Provável escalação do Brasil contra o França

Lele; Tamires, Rafaelle, Lauren e Antonia; Adriana, Luana, Kerolin e Ary; Debinha e Bia Zaneratto.

Marta será titular no jogo da seleção feminina hoje?

Marta, que ainda se recupera de problemas físicos, deve começar a partida no banco de reservas.

Onde assistir ao vivo o jogo Brasil x França n a Copa do Mundo Feminina hoje?

O jogo deste sábado, 29, às 07h00, entre Brasil e França terá transmissão ao vivo no YouTube pelo CazéTV, na plataforma de streaming, Fifa+, no SporTV, canal por assinatura, e na TV aberta pela Globo.

Como assistir o jogo Brasil x França feminino online?

A partida será transmitida pelo ao vivo no YouTube, pelo CazéTV, e no Fifa+.

Qual é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina?

02/08 – 7h – Jamaica x Brasil

LEIA TAMBÉM: