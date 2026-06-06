Brasil x Estados Unidos: veja horário e onde assistir ao amistoso da Seleção Feminina

A Seleção Brasileira Feminina enfrenta os Estados Unidos neste sábado, 6, em amistoso internacional na Neo Química Arena, em São Paulo.

O confronto marca o primeiro de dois jogos entre as seleções neste mês. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 9, na Arena Castelão, em Fortaleza.

O histórico do confronto é favorável aos Estados Unidos. Em 43 partidas disputadas entre as seleções femininas, o Brasil venceu apenas quatro vezes.

Apesar do retrospecto amplamente favorável às norte-americanas, o Brasil chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre as rivais no último encontro entre as equipes. Em abril de 2025, a seleção derrotou os Estados Unidos por 2 a 1 no PayPal Park, em San Jose, conquistando a primeira vitória da história da seleção feminina em território norte-americano.

Que horas é Brasil x Estados Unidos?

A partida acontece às 18h30 (horário de Brasília), neste sábado, 6.

Onde assistir a Brasil x Estados Unidos?

O amistoso terá transmissão ao vivo pelo sportv, pelo Globoplay Premium e pela ge TV.

Marta recebe elogios das norte-americanas

A atacante Marta, maior jogadora da história, foi destaque nas entrevistas da seleção dos Estados Unidos antes da partida.

A meia Rose Lavelle chamou Marta de lenda e disse que estar em campo com a brasileira é “surreal”. A capitã Lindsay Heaps também elogiou a forma como Marta encara o jogo, além de sua mentalidade vencedora.