Brasil x Estados Unidos: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino da VNL 2026

A seleção brasileira feminina de vôlei volta à quadra na madrugada deste domingo, 12, para enfrentar os Estados Unidos pela última rodada da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

Que horas é o jogo entre Brasil e Estados Unidos?

O confronto entre Brasil e Estados Unidos começa à meia-noite deste domingo, ou seja, na madrugada de sábado para domingo.

Onde assistir ao jogo de vôlei feminino Brasil x EUA?

A partida será transmitida ao vivo no Brasil pelo canal SporTV 2 e pelo streaming VBTV.

Brasil já está classificado para as quartas de final

A seleção comandada por José Roberto Guimarães já garantiu uma vaga na fase final da Liga das Nações com duas rodadas de antecedência, após vencer a Polônia por 3 sets a 1.

Mesmo classificado, o Brasil entra em quadra buscando melhorar sua posição na tabela antes do mata-mata. A fase eliminatória será disputada entre os dias 22 e 26 de julho, em Macau, na China.

A primeira fase da competição reúne 18 seleções, que disputam 12 partidas ao longo de três etapas. Oito equipes avançam às quartas de final. A China já tem presença assegurada por sediar os confrontos decisivos.

Brasil vem de derrota para a Tailândia

Antes do duelo contra os Estados Unidos, o Brasil foi derrotado pela Tailândia por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/15 e 25/17, na madrugada deste sábado, 11.

A seleção atuou durante a maior parte da partida com uma formação alternativa, com jogadoras do time reserva. Kisy Nascimento foi a maior pontuadora brasileira, com 11 pontos.

Com o resultado, o Brasil caiu para a terceira colocação, com 26 pontos. Os Estados Unidos lideram a competição com a mesma pontuação, mas levam vantagem nos critérios de desempate. A Itália aparece na segunda posição, também com 26 pontos.

O Brasil ainda busca seu primeiro título da Liga das Nações feminina. Estados Unidos e Itália são os maiores campeões da competição, com três troféus cada.