Brasil x Eslovênia: veja horário e onde assistir ao jogo de vôlei masculino da VNL 2026

Seleção Brasileira de vôlei: equipe vem de duas derrotas seguidas na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
Repórter
Publicado em 27 de junho de 2026 às 10h34.
O Brasil volta à quadra pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026 neste sábado, 27, para enfrentar a Eslovênia, pela segunda semana da fase de grupos, disputada em Liubliana.
A partida está marcada para 15h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo sportv2.
A seleção brasileira chega ao confronto após duas derrotas consecutivas na competição, para Ucrânia e Itália. Depois de abrir a VNL com quatro vitórias, o Brasil busca se recuperar diante da equipe anfitriã.
A partida está programada para este sábado, 27, às 15h30 (horário de Brasília).
O confronto entre Brasil e Eslovênia terá transmissão ao vivo pelo sportv2.
2ª semana - Eslovênia
3ª semana - Estados Unidos
Fase final