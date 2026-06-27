Brasil x Eslovênia: veja horário e onde assistir ao jogo de vôlei masculino da VNL 2026

O Brasil volta à quadra pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026 neste sábado, 27, para enfrentar a Eslovênia, pela segunda semana da fase de grupos, disputada em Liubliana.

A partida está marcada para 15h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo sportv2.

A seleção brasileira chega ao confronto após duas derrotas consecutivas na competição, para Ucrânia e Itália. Depois de abrir a VNL com quatro vitórias, o Brasil busca se recuperar diante da equipe anfitriã.

Que horas é o jogo Brasil x Eslovênia hoje?

A partida está programada para este sábado, 27, às 15h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo do Brasil hoje?

O confronto entre Brasil e Eslovênia terá transmissão ao vivo pelo sportv2.

Calendário do Brasil na VNL masculina 2026

2ª semana - Eslovênia

27 de junho - Brasil x Eslovênia - 15:30

28 de junho - Brasil x Canadá - 11:30

3ª semana - Estados Unidos

15 de julho - Brasil x França - 18h

16 de julho - Brasil x Estados Unidos - 22h

17 de julho - Brasil x Polônia - 22h

19 de julho - Brasil x China - 14h

Fase final