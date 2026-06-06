Esporte

Brasil x Egito e mais: veja horário e onde assistir aos jogos deste sábado

Confira horários e onde assistir aos amistosos internacionais, à final da Copa do Nordeste e aos demais jogos deste sábado, 6

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 6 de junho de 2026 às 06h15.

O sábado, 6, será marcado pelo último amistoso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Egito às 19h, com transmissão da Globo, SporTV e ge TV, em seu derradeiro teste antes do Mundial.

Além do compromisso do Brasil, a programação conta com outros amistosos entre seleções tradicionais, como Portugal x Chile, Estados Unidos x Alemanha e Argentina x Honduras. O dia ainda reserva a final da Copa do Nordeste entre Vitória e Fortaleza, além do amistoso entre Brasil e Estados Unidos pelo futebol feminino.

Veja os jogos deste sábado, 6

Amistosos Internacionais

  • 10h — Bélgica x Tunísia
  • 14h45 — Portugal x Chile
  • 15h30 — Estados Unidos x Alemanha
  • 17h — Inglaterra x Nova Zelândia
  • 17h — Bolívia x Escócia
  • 19h — Brasil x Egito
  • 19h — Turquia x Venezuela
  • 21h — Argentina x Honduras

Amistoso Feminino

  • 18h30 — Brasil (F) x Estados Unidos (F)

Copa do Nordeste (final)

  • 16h — Vitória x Fortaleza

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

  • 11h — Criciúma x Londrina

Veja as transmissões

Sportv

  • 10h — Bélgica x Tunísia - Amistoso Internacional
  • 19h — Brasil x Egito - Amistoso Internacional

Xsports

  • 11h — Criciúma x Londrina - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 21h — Argentina x Honduras - Amistoso Internacional

SportyNet

  • 11h — Criciúma x Londrina - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 16h — Vitória x Fortaleza - Copa do Nordeste (final)

ESPN

  • 11h — Criciúma x Londrina - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 14h45 — Portugal x Chile - Amistoso Internacional
  • 17h — Bolívia x Escócia - Amistoso Internacional
  • 19h — Turquia x Venezuela - Amistoso Internacional

Disney+

  • 11h — Criciúma x Londrina - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 14h45 — Portugal x Chile - Amistoso Internacional
  • 15h30 — Estados Unidos x Alemanha - Amistoso Internacional
  • 17h — Bolívia x Escócia - Amistoso Internacional
  • 19h — Turquia x Venezuela - Amistoso Internacional

ESPN 4

  • 15h30 — Estados Unidos x Alemanha - Amistoso Internacional

SBT Nordeste

  • 16h — Vitória x Fortaleza - Copa do Nordeste (final)

Canal do Benja

  • 16h — Vitória x Fortaleza - Copa do Nordeste (final)

Sportv 3

  • 17h — Inglaterra x Nova Zelândia - Amistoso Internacional

Sportv 2

  • 18h30 — Brasil (F) x Estados Unidos (F) - Amistoso Feminino

ge tv

  • 18h30 — Brasil (F) x Estados Unidos (F) - Amistoso Feminino
  • 19h — Brasil x Egito - Amistoso Internacional

Globo

  • 19h — Brasil x Egito - Amistoso Internacional

CazéTV

  • 21h — Argentina x Honduras - Amistoso Internacional
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