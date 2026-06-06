Brasil x Egito e mais: veja horário e onde assistir aos jogos deste sábado

O sábado, 6, será marcado pelo último amistoso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Egito às 19h, com transmissão da Globo, SporTV e ge TV, em seu derradeiro teste antes do Mundial.
Além do compromisso do Brasil, a programação conta com outros amistosos entre seleções tradicionais, como Portugal x Chile, Estados Unidos x Alemanha e Argentina x Honduras. O dia ainda reserva a final da Copa do Nordeste entre Vitória e Fortaleza, além do amistoso entre Brasil e Estados Unidos pelo futebol feminino.
Veja os jogos deste sábado, 6
Amistosos Internacionais
- 10h — Bélgica x Tunísia
- 14h45 — Portugal x Chile
- 15h30 — Estados Unidos x Alemanha
- 17h — Inglaterra x Nova Zelândia
- 17h — Bolívia x Escócia
- 19h — Brasil x Egito
- 19h — Turquia x Venezuela
- 21h — Argentina x Honduras
Amistoso Feminino
- 18h30 — Brasil (F) x Estados Unidos (F)
Copa do Nordeste (final)
- 16h — Vitória x Fortaleza
Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 11h — Criciúma x Londrina
Veja as transmissões
Sportv
- 10h — Bélgica x Tunísia - Amistoso Internacional
- 19h — Brasil x Egito - Amistoso Internacional
Xsports
- 11h — Criciúma x Londrina - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 21h — Argentina x Honduras - Amistoso Internacional
SportyNet
- 11h — Criciúma x Londrina - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 16h — Vitória x Fortaleza - Copa do Nordeste (final)
ESPN
- 11h — Criciúma x Londrina - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 14h45 — Portugal x Chile - Amistoso Internacional
- 17h — Bolívia x Escócia - Amistoso Internacional
- 19h — Turquia x Venezuela - Amistoso Internacional
Disney+
- 11h — Criciúma x Londrina - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 14h45 — Portugal x Chile - Amistoso Internacional
- 15h30 — Estados Unidos x Alemanha - Amistoso Internacional
- 17h — Bolívia x Escócia - Amistoso Internacional
- 19h — Turquia x Venezuela - Amistoso Internacional
ESPN 4
- 15h30 — Estados Unidos x Alemanha - Amistoso Internacional
SBT Nordeste
- 16h — Vitória x Fortaleza - Copa do Nordeste (final)
Canal do Benja
- 16h — Vitória x Fortaleza - Copa do Nordeste (final)
Sportv 3
- 17h — Inglaterra x Nova Zelândia - Amistoso Internacional
Sportv 2
- 18h30 — Brasil (F) x Estados Unidos (F) - Amistoso Feminino
ge tv
- 18h30 — Brasil (F) x Estados Unidos (F) - Amistoso Feminino
- 19h — Brasil x Egito - Amistoso Internacional
Globo
- 19h — Brasil x Egito - Amistoso Internacional
CazéTV
- 21h — Argentina x Honduras - Amistoso Internacional