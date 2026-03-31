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Brasil x Croácia: veja provável escalação da seleção croata para o amistoso

Partida pré-Copa do Mundo 2026 acontece no estádio Camping World Stadium, em Orlando, nesta terça-feira, 31

Amistosos Copa do Mundo 2026: Brasil e Croácia se enfrentaram em Orlandohoje (Visionhaus/Getty Images)

Amistosos Copa do Mundo 2026: Brasil e Croácia se enfrentaram em Orlandohoje (Visionhaus/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 31 de março de 2026 às 15h35.

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A Seleção Brasileira enfrenta a Croácia nesta terça-feira, 31, em um amistoso no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.

O confronto marca o último teste antes de Carlo Ancelotti definir a lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Após a partida, os próximos amistosos já serão com os 26 jogadores selecionados para o Mundial.

O Brasil vem de derrota por 2 a 1 para a França. Já a Croácia venceu a Colômbia pelo mesmo placar.

As seleções voltam a se enfrentar pela primeira vez desde as quartas de final da Copa do Mundo de 2022, quando o Brasil foi eliminado pelos croatas, que terminaram no terceiro lugar.

Mudança de titulares

A partida marca uma nova oportunidade de testes para a equipe comandada por Zlatko Dalic, que deve promover mudanças em relação à vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia.

A principal novidade é a possível entrada de Luka Modrić entre os titulares. O meio-campista iniciou o último jogo no banco.

A defesa também pode ter alterações. O jovem Luka Vuskovic, de 19 anos, pode ser preservado. A tendência é que a zaga seja formada por Sutalo e Ćaleta-Car. O setor segue sem Gvardiol, que está fora por lesão desde janeiro.

No meio-campo, Modrić deve atuar ao lado de Petar Sucic, com linha ofensiva formada por Kramarić, Baturina e Perisić.

Provável escalação da Croácia

  • Livakovic
  • Jakic
  • Sutalo
  • Ćaleta-Car
  • Stanisic
  • Modrić
  • Petar Sucic
  • Kramarić
  • Baturina
  • Perisić
  • Budimir

Que horas assistir à Brasil X Croácia?

A partida começa às 21h do horário de Brasília desta terça-feira, 31.

Onde assistir à assistir à Brasil X Croácia?

A partida terá transmissão pela TV Globo (TV aberta), pelo SporTV (TV fechada) e pelo GE TV (Youtube).

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