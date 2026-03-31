Brasil x Croácia: veja provável escalação da seleção croata para o amistoso

Amistosos Copa do Mundo 2026: Brasil e Croácia se enfrentaram em Orlandohoje (Visionhaus/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 31 de março de 2026 às 15h35.
A Seleção Brasileira enfrenta a Croácia nesta terça-feira, 31, em um amistoso no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.
O confronto marca o último teste antes de Carlo Ancelotti definir a lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Após a partida, os próximos amistosos já serão com os 26 jogadores selecionados para o Mundial.
O Brasil vem de derrota por 2 a 1 para a França. Já a Croácia venceu a Colômbia pelo mesmo placar.
As seleções voltam a se enfrentar pela primeira vez desde as quartas de final da Copa do Mundo de 2022, quando o Brasil foi eliminado pelos croatas, que terminaram no terceiro lugar.
A partida marca uma nova oportunidade de testes para a equipe comandada por Zlatko Dalic, que deve promover mudanças em relação à vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia.
A principal novidade é a possível entrada de Luka Modrić entre os titulares. O meio-campista iniciou o último jogo no banco.
A defesa também pode ter alterações. O jovem Luka Vuskovic, de 19 anos, pode ser preservado. A tendência é que a zaga seja formada por Sutalo e Ćaleta-Car. O setor segue sem Gvardiol, que está fora por lesão desde janeiro.
No meio-campo, Modrić deve atuar ao lado de Petar Sucic, com linha ofensiva formada por Kramarić, Baturina e Perisić.
A partida começa às 21h do horário de Brasília desta terça-feira, 31.
A partida terá transmissão pela TV Globo (TV aberta), pelo SporTV (TV fechada) e pelo GE TV (Youtube).