Brasil x Coreia do Sul: onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações

A Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul nesta sexta-feira, dia 10, às 8h (horário de Brasília), no Estádio Sang-am, em Seul, na capital sul-coreana. A partida amistosa será transmitida ao vivo pela Globo, Sportv e GE TV.

O técnico Carlo Ancelotti optou por convocar jogadores que atuam no futebol europeu, visando minimizar o desgaste físico e facilitar a adaptação ao fuso horário asiático.

📊 Retrospecto

O histórico de confrontos entre as duas seleções favorece amplamente o Brasil. Em oito partidas disputadas, a Seleção venceu sete vezes, enquanto a Coreia do Sul conquistou apenas uma vitória. Curiosamente, as duas seleções jamais se enfrentaram em solo brasileiro.

📌 Informações da partida

✅ Ficha técnica

Confronto: Coreia do Sul x Brasil (amistoso)

Data e horário: Sexta-feira, 10 de outubro, às 08h (horário de Brasília)

Local: Estádio Sang-am, em Seul (COR)

Transmissão: Globo, Sportv e GE TV

👨‍⚖️ Arbitragem

Árbitro: Abdurahman Ibrhaim Al-Jassim (CAT)

Assistentes: Taleb Salem Al-Marri (CAT) e Saoud Ahmed Almaqaleh (CAT)

VAR: Khamis Mohamed Al-Marri (CAT)

⚽ Prováveis escalações

Coreia do Sul Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Ju-Sung Kim, Min-jae Kim, Han-beon Lee e Myung-jae Lee; Jin-gyu Kim, Jens Castrop, Kang-in Lee e Jae-sung Lee; Hyeon-gyu Oh. Técnico: Myung-Bo

Brasil Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Rodrygo); Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti