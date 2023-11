Brasil x Colômbia: onde assistir, horários e escalações pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

O Brasil e a Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira, 16, às 21h, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez na cidade de Barranquilla, na Colômbia. A partida é válida pela 5º rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Depois de suas derrotas na duas últimas partidas, a Seleção Brasileira entra em campo com a determinação de uma vitória contra os vizinhos sul-americanos para se manter na competição.

A moral dos jogadores parece ter crescido, depois que o Brasil derrotou a Nova Caledônia, por 9 a 0, na Copa do Mundo Sub-17. Mesmo assim, o cenário ainda é desconfortável para o time de Fernando Diniz, pois o recente desempenho em campo também resultou em empates e fracas habilidades de ataque.

Diniz também precisou fazer mudanças não apenas em sua estratégia de campo, como também na escalação dos jogadores. O goleiro Ederson, do Manchester City, foi desconvocado da Seleção após sofrer um trauma no pé esquerdo na última partida pelo clube. Por isso, o técnico convocou Bento, do Athletico-PR.

Provável escalação do Brasil

Ederson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; André (Douglas Luiz) e Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo e Vinícius Júnior; Gabriel Jesus.

Técnico: Fernando Diniz.

Provável escalação da Colômbia

Vargas; Mosquera, Cuesta, Sánchez e Machado; Uribe e Castaño; Sinisterra, James Rodríguez e Luis Díaz; Borré.

Técnico: Néstor Lorenzo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil x Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

O jogo desta quinta-feira, às 21h, entre Brasil x Colômbia terá transmissão ao vivo na Globo e SporTV.

Onde assistir online o jogo do Brasil

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.