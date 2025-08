Brasil x Colômbia: onde assistir, horário e escalações do jogo pela final da Copa América Feminina

A final da Copa América Feminina acontece neste sábado, 2 de agosto, às 18h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (Equador), entre Colômbia e Brasil.

A Colômbia, que chega à final com uma excelente performance, ocupa a terceira colocação no Grupo B com 8 pontos. Na semifinal, a equipe superou a Argentina nos pênaltis após um empate sem gols no tempo normal, mostrando maturidade defensiva e preparo mental.

A equipe colombiana se destaca pela organização tática, com um forte meio-campo formado por Leicy Santos e Daniela Montoya, além da velocidade e habilidade de jogadoras como Linda Caicedo, Mayra Ramírez e Valerín Loboa. A adaptação ao clima de Quito e a consistência defensiva são pontos fortes, mas a Colômbia ainda pode ser vulnerável se o Brasil tomar a iniciativa do jogo.

O Brasil, por sua vez, chega à final como uma das favoritas, com um elenco recheado de estrelas. A seleção, comandada por Arthur Elias, conta com a liderança de Marta, Gio e Amanda Gutierres no ataque, além do excelente desempenho da defesa, com a segurança de Cláudia (ou Lorena) no gol.

Onde assistir ao vivo o jogo de Colômbia x Brasil hoje pela Copa América Feminina?

O jogo deste sábado, 2 de agosto, entre Colômbia (F) e Brasil (F) terá transmissão ao vivo no Sportv.

Escalações Prováveis