Brasil x Colômbia: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa América Feminina

A partida entre Brasil x Colômbia acontece nesta sexta-feira, 25 de julho, às 21h, no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, e é válida pela Copa América Feminina. O jogo define a liderança do Grupo B, com as duas seleções disputando a primazia da chave e brigando pelo título continental. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Brasil e Sportv.

A equipe brasileira, comandada por Arthur Elias, segue invicta na competição, com três vitórias em três jogos, sendo uma das favoritas ao título. O Brasil se destaca com um ataque potente, tendo marcado 12 gols até agora, e uma defesa sólida, com apenas um gol sofrido.

Por outro lado, as colombianas também estão invictas, com 12 gols marcados e apenas um gol sofrido, mas somaram um empate na estreia, o que coloca o Brasil com a vantagem do empate nesta partida. A seleção colombiana, que tem sete pontos, entra em campo para disputar a liderança da chave.

Além de Brasil e Colômbia, o Grupo B conta com Bolívia, Paraguai e Venezuela, sendo que as bolivianas já estão eliminadas. A Venezuela busca a segunda colocação, enquanto o Paraguai disputa apenas o 5º lugar.

Veja a provável escalação de Brasil x Colômbia pela Copa América Feminina

Brasil

Lorena; Antonia, Isa Haas, Fe Palermo; Mariza (Gabi Portilho), Angelina, Duda, Yasmim; Marta, Kerolin (Amanda Gutierres) e Gio (Luany). Técnico: Arthur Elias.

Colômbia

Katherine Tapia; Daniela Arias, Mary Álvarez, Carabalí; Restrepo; Montoya, Bonilla, Leicy Santos, Usme, Mayra Ramírez, Linda Caicedo. Técnico: Angelo Marsiglia.

Onde assistir ao vivo o jogo Brasil x Colômbia?

O jogo terá transmissão ao vivo pela TV Brasil e Sportv, às 21h.

Como assistir online ao vivo o jogo Brasil x Colômbia?

A partida poderá ser assistida online pelo Globoplay e Sportv Play.

Como o Brasil chega para o confronto?

Com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira está confiando na força do seu elenco, tanto no ataque quanto na defesa, para se manter invicta na competição e garantir a classificação para a semifinal.

Como a Colômbia chega para o confronto?

A Colômbia vem de um empate e duas vitórias e entra com a ambição de assumir a liderança do grupo, sabendo da necessidade de vencer para evitar qualquer chance de rebaixamento na tabela.