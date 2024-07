Brasil x Colômbia: onde assistir e horário do jogo pela Copa América

O Brasil e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira, 2 de julho, às 22h, no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia, EUA. A partida é válida pela Copa América e terá transmissão na Globo, SporTV e Globoplay.

Ambas as seleções se preparam para o confronto na Copa América, um dos torneios mais tradicionais do futebol sul-americano. O Brasil, sob o comando de Dorival Jr., chega ao gramado como favorito do Grupo D e busca recuperar confiança para garantir uma boa posição para as oitavas de final. Por enquanto, a Seleção tem quatro pontos. A Colômbia, por sua vez, já está classificada, com seis pontos e segue na liderança do grupo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil x Colômbia hoje pela Copa América?

O jogo desta terça-feira, 22h, entre o Brasil e Colômbia terá transmissão ao vivo na Globo, SporTV e Globoplay.

Como assistir online o jogo do Brasil x Colômbia hoje?

Você pode assistir a partida online pela Globoplay.

Provável escalação do Brasil contra a Colômbia

Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Savinho, Rodrygo e Vinicius Júnior. Técnico: Dorival Júnior.

Provável escalação da Colômbia contra o Brasil

Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma e Richard Ríos; Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Rafael Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

*Este conteúdo foi gerado e publicado automaticamente com o uso de inteligência artificial.