Esporte

Brasil x Chile: ingressos começam a ser vendidos nesta segunda; saiba como comprar

Partida das Eliminatórias será no dia 4 de setembro, às 21h30, com 70 mil lugares disponíveis

Brasil x Chile: saiba onde comprar ingressos (Miguel Schincariol/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15h45.

Última atualização em 25 de agosto de 2025 às 15h50.

As vendas para o jogo entre Brasil e Chile, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, vão ser abertas nesta segunda-feira, 25 às 18h. A partida será disputada no dia 4 de setembro, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com capacidade aproximada de 70 mil torcedores e ingressos a partir de R$100.

A Bilheteria Digital será responsável por toda a operação, incluindo a comercialização dos ingressos e o controle de acesso ao estádio. A empresa reforça que a venda é exclusiva pelo site oficial.

Alerta contra fraudes

A plataforma alerta para golpes envolvendo páginas falsas que imitam a identidade visual dos canais oficiais. Entre as recomendações estão conferir se o site possui certificado de segurança, digitar diretamente o endereço oficial e desconfiar de valores muito abaixo do preço original.

A bilheteria também orienta que torcedores consultem avaliações em plataformas como o Reclame Aqui e evitem compras fora dos canais autorizados.

Controle de acesso com biometria

O sistema de entrada no Maracanã contará com biometria facial, por meio da plataforma Bepass, recurso já utilizado em grandes estádios. Informações detalhadas sobre o procedimento são divulgadas nas redes sociais da Bilheteria Digital.

