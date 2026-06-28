Brasil x Canadá: veja horário e onde assistir ao jogo de vôlei masculino da VNL 2026

Brasil: seleção masculina de vôlei vem de três derrotas em sequência (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
Repórter
Publicado em 28 de junho de 2026 às 10h34.
O Brasil volta à quadra pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026 neste domingo, 28, para enfrentar o Canadá, pela última rodada da segunda semana da fase de grupos, disputada em Liubliana, na Eslovênia.
A partida está marcada para 11h30 (horário de Brasília).
A seleção brasileira chega ao confronto após ser derrotada pela Eslovênia por 3 sets a 0, neste sábado, 27. Foi a terceira derrota consecutiva da equipe comandada por Bernardinho, que também havia perdido para Ucrânia e Itália.
Com o resultado, o Brasil ocupa a oitava posição da tabela, com 11 pontos, e tenta reagir diante dos canadenses para encerrar a etapa de Liubliana em melhor situação na classificação.
A partida está programada para este domingo, 28, às 11h30 (horário de Brasília).
O confronto entre Brasil e Canadá terá transmissão ao vivo pelo sportv2, Ge TV e VBTV, o streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol.
2ª semana - Eslovênia
3ª semana - Estados Unidos
Fase final