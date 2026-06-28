Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil x Canadá: veja horário e onde assistir ao jogo de vôlei masculino da VNL 2026

Seleção brasileira enfrenta o Canadá neste domingo, 28, pela Liga das Nações de Vôlei 2026; confira o horário da partida e onde assistir ao vivo

Brasil: seleção masculina de vôlei vem de três derrotas em sequência (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Brasil: seleção masculina de vôlei vem de três derrotas em sequência (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 28 de junho de 2026 às 10h34.

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O Brasil volta à quadra pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026 neste domingo, 28, para enfrentar o Canadá, pela última rodada da segunda semana da fase de grupos, disputada em Liubliana, na Eslovênia.

A partida está marcada para 11h30 (horário de Brasília).

A seleção brasileira chega ao confronto após ser derrotada pela Eslovênia por 3 sets a 0, neste sábado, 27. Foi a terceira derrota consecutiva da equipe comandada por Bernardinho, que também havia perdido para Ucrânia e Itália.

Com o resultado, o Brasil ocupa a oitava posição da tabela, com 11 pontos, e tenta reagir diante dos canadenses para encerrar a etapa de Liubliana em melhor situação na classificação.

Que horas é o jogo Brasil x Canadá hoje?

A partida está programada para este domingo, 28, às 11h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo do Brasil hoje?

O confronto entre Brasil e Canadá terá transmissão ao vivo pelo sportv2, Ge TV e VBTV, o streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol.

Calendário do Brasil na VNL masculina 2026

2ª semana - Eslovênia

  • 28 de junho - Brasil x Canadá - 11h30

3ª semana - Estados Unidos

  • 15 de julho - Brasil x França - 18h
  • 16 de julho - Brasil x Estados Unidos - 22h
  • 17 de julho - Brasil x Polônia - 22h
  • 19 de julho - Brasil x China - 14h

Fase final

  • Quartas de final: 29 e 30 de julho
  • Semifinais: 1º de agosto
  • Final e disputa do 3º lugar: 2 de agosto
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