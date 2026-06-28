Brasil x Canadá: veja horário e onde assistir ao jogo de vôlei masculino da VNL 2026

O Brasil volta à quadra pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026 neste domingo, 28, para enfrentar o Canadá, pela última rodada da segunda semana da fase de grupos, disputada em Liubliana, na Eslovênia.

A partida está marcada para 11h30 (horário de Brasília).

A seleção brasileira chega ao confronto após ser derrotada pela Eslovênia por 3 sets a 0, neste sábado, 27. Foi a terceira derrota consecutiva da equipe comandada por Bernardinho, que também havia perdido para Ucrânia e Itália.

Com o resultado, o Brasil ocupa a oitava posição da tabela, com 11 pontos, e tenta reagir diante dos canadenses para encerrar a etapa de Liubliana em melhor situação na classificação.

Que horas é o jogo Brasil x Canadá hoje?

A partida está programada para este domingo, 28, às 11h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo do Brasil hoje?

O confronto entre Brasil e Canadá terá transmissão ao vivo pelo sportv2, Ge TV e VBTV, o streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol.

Calendário do Brasil na VNL masculina 2026

2ª semana - Eslovênia

28 de junho - Brasil x Canadá - 11h30

3ª semana - Estados Unidos

15 de julho - Brasil x França - 18h

16 de julho - Brasil x Estados Unidos - 22h

17 de julho - Brasil x Polônia - 22h

19 de julho - Brasil x China - 14h

Fase final