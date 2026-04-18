Brasil X Canadá: que horas e onde assistir ao amistoso da seleção feminina?

Seleção Brasileira Feminina: equipe enfrenta o Canadá neste sábado (Lívia Villas Boas / CBF/Flickr/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de abril de 2026 às 06h00.
As seleções femininas do Brasil e do Canadá se enfrentam neste sábado, 18, pela Fifa Series.
O duelo acontece na Arena Pantanal. A Seleção Brasileira chega com vantagem após vitórias por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul e 6 a 1 contra a Zâmbia. Já o Canadá também segue na disputa, mas com saldo inferior.
Com nove gols de saldo, o Brasil pode avançar até com um empate, já que leva vantagem no critério de desempate.
A partida acontece às 22h30, neste sábado, 18.
O jogo entre Brasil e Canadá será transmitido pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Ge TV (Youtube).
Lelê; Yasmim, Isa Haas, Thaís Ferreira e Raíssa Bahia; Duda Sampaio, Ary Borges e Angelina; Dudinha (Gabi Portilho), Ludmila e Gio Garbelini (Kerolin).
Técnico: Arthur Elias
Sheridan; Buchanan, Gilles e Riviere; Fleming, Awujo (ou Grosso) e Marie-Yasmine; Smith, Viens e Lacasse.
Técnico: Casey Stoney