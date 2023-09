Brasil surpreende o favorito Canadá e fica a uma vitória das quartas de final da Copa do Mundo

O basquete brasileiro viveu uma das maiores vitórias de sua história na manhã desta sexta-feira, 1º, ao superar o Canadá por 69 a 65, em Jacarta, Indonésia, pela Copa do Mundo que vem sendo realizada na Ásia.

O triunfo diante de um dos candidatos ao título do torneio credenciou o Brasil à disputa de uma vaga nas quartas de final da competição, agora basta vencer a Letônia, neste domingo, às 6h45 (de Brasília). O adversário bateu a Espanha, atual campeã mundial, por 74 a 69.

“Grande vitória do nosso time, mas não tem nada definido, precisamos buscar mais uma vitória para conseguir a nossa classificação para a próxima fase e seguir lutando pela vaga olímpica”, avaliou Bruno Caboclo, destaque da partida com 19 pontos e 13 rebotes.

A seleção brasileira adotou a estratégia de segurar o ritmo e não entrar na velocidade dos canadenses. Com sete atletas na NBA, o Canadá gosta de acelerar a partida e esteve fora de sua sincronia, vencendo apenas o segundo quarto e sendo superado nos outros três pelo time verde e amarelo.

“Desde que o Canadá caiu no nosso caminho, o plano da nossa comissão técnica era diminuir o pace (velocidade) do jogo. Parabéns para os nossos jogadores que cumpriram à risca o que treinamos e conseguiram controlar o jogo em todos os momentos para frear o Canadá, que é uma equipe espetacular”, analisou o técnico Gustavo De Conti.

O armador Yago, que foi bem marcado pelo ala Dillon Brooks, anotou somente oito pontos, mas dois deles foram decisivos para o resultado, quando o Brasil abriu quatro de vantagem no placar. O camisa 2 brasileiro ainda distribuiu dez assistências.

“Trata-se de uma vitória histórica para o basquete brasileiro, diante de um grande favorito ao título da competição. O trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos anos é muito consistente e estamos vendo os frutos agora na Copa do Mundo de 2023. O Galera.bet tem muito orgulho de fazer parte diretamente de tudo isso, lado a lado com a seleção brasileira, apoiando todas as modalidades da Confederação Brasileira de Basketball”, destaca Marcos Sabiá, CEO do Galera.bet, patrocinador oficial das seleções brasileiras de basquete masculina e feminina, além do 3x3, em parceria com duração até 2031.

O Brasil não chega entre os oito melhores do mundo desde a Copa de 2014, na Espanha, onde alcançou um sexto lugar. Uma posição entre os quatro não vem desde o Mundial de 1986, também em solo espanhol.

A seleção brasileira, bicampeã mundial nos anos de 1959 e 1963, entrou no torneio somente como a 12ª favorita em algumas plataformas de apostas esportivas, como Esportes da Sorte, PlayGreen, Casa de Apostas e Onabet. Agora, de acordo com a Odds&Scouts, geradora de dados para eventos esportivos, o Brasil subiu três posições na lista, após a vitória sobre o segundo maior candidato ao troféu.

A glória contra os canadenses também mantém o Brasil na briga direta pela vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. As Américas têm dois postos via Mundial para a Olimpíada. Caso vença a Letônia e vá às quartas, o Brasil já se garante em Paris com uma combinação de resultados: vitória da Espanha sobre o Canadá, Itália diante de Porto Rico e Sérvia sobre a República Dominicana. Assim, restaria somente os Estados Unidos, garantindo ao menos o segundo lugar das Américas.