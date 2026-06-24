Brasil pode enfrentar Alemanha? Veja as projeções no 1º mata-mata da Copa do Mundo

A vitória sobre o Haiti na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 deixou bem encaminhada a classificação da seleção brasileira ao mata-mata. O resultado reforça a posição do Brasil no Grupo C e amplia as possibilidades de liderança na chave.

A fase seguinte do Mundial, com 32 seleções, aparece como novidade nesta edição do torneio antes das oitavas de final. Neste cenário, o Brasil cruza com equipes vindas do Grupo F, onde estão Holanda, Japão e Suécia.

Segundo projeções da Opta Analytics, o cenário mais provável indica confronto do Brasil com o Japão. O possível duelo remete ao Mundial de 2006, na Alemanha, quando a equipe comandada por Carlos Alberto Parreira venceu por 4 a 1 o time treinado por Zico.

No momento, Brasil e Marrocos somam quatro pontos cada. A seleção brasileira leva vantagem no saldo de gols, com diferença de dois em relação aos marroquinos.

Na terceira rodada da fase de grupos, Brasil e Escócia jogam em Miami na quarta-feira, 24, às 19h. No mesmo horário, Marrocos enfrenta o Haiti em Atlanta, em jogos que definem a classificação do grupo.

A Opta Analytics indica 62% de probabilidade de o Brasil terminar na primeira colocação do grupo, contra 35% dos marroquinos e 2% dos escoceses.

Com a goleada do Japão por 4 a 0 sobre a Tunísia, a ferramenta projeta avanço consistente da seleção asiática para a fase de 32 seleções. Japão e Holanda somam quatro pontos no Grupo F, com cenários abertos para a liderança.

Os japoneses registram 55% de probabilidade de avançar na segunda posição do Grupo F, segundo a Opta Analytics, o que pode colocar a equipe no caminho do Brasil nas oitavas, caso a seleção de Carlo Ancelotti confirme a liderança do Grupo C.

A Holanda mantém vantagem no saldo de gols e enfrenta a Tunísia na rodada final. A Suécia segue na disputa, com três pontos e seis gols marcados no torneio, e enfrenta o Japão na última partida da fase de grupos.

O cruzamento entre Brasil e Japão já ocorreu em Copa do Mundo. Em 2006, o Japão tinha Hidetoshi Nakata como principal referência no meio-campo, enquanto o Brasil reunia nomes como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Kaká, Cafu, Lúcio e Dida. O confronto terminou com gols de Juninho Pernambucano, Gilberto e dois de Ronaldo.

Outros confrontos possíveis

Caso o Brasil termine em segundo lugar no Grupo C, o cruzamento indica confronto com a Holanda. A Opta Analytics atribui 75% de probabilidade de liderança dos holandeses no Grupo F, com 24% para segunda posição e menos de 1% para terceiro lugar.

O segundo lugar do Grupo C direciona o Brasil para um lado da chave com seleções como França, Alemanha, Espanha e Portugal, segundo projeções da ferramenta.

A permanência na liderança do grupo coloca o Brasil em rota com equipes como Argentina, Inglaterra, México e Colômbia nas fases seguintes.

Existe também a possibilidade de confronto com a Suécia na primeira fase eliminatória. Esse cenário depende de vitória sueca sobre o Japão na última rodada, o que pode alterar a classificação do Grupo F.

A Suécia apresenta 20% de probabilidade de avançar em segundo lugar no Grupo F e 75% de chance de terminar na terceira colocação, de acordo com a Opta Analytics, enquanto o duelo mais provável da seleção sueca envolve a Alemanha no chaveamento projetado.

Que horas começa Brasil x Escócia?

Data e horário de Brasil x Escócia: 24 de junho de 2026, às 19h (Brasília) (local – Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos)

24 de junho de 2026, às 19h (Brasília) (local – Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos) Local: no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Confronto: Brasil x Escócia – Grupo C.

Brasil x Escócia – Grupo C. Arbitragem: Cesar Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra (trio mexicano).

Onde assistir Brasil x Escócia?