Brasil perde para Alemanha e dá adeus à Copa do Mundo sub-17

A escrita foi mantida e o Brasil continua sem superar as quartas de final de uma edição da Copa do Mundo de futebol feminino sub-17. Em partida disputada nesta sexta-feira, 21, no estádio Dy Patil, em Navi Mumbai (Índia), a equipe comandada pela técnica Simone Jatobá foi superada por 2 a 0 pela Alemanha.

VALEU, MENINAS! 👏 As #GuerreirasDoBrasil se despedem da Copa do Mundo Sub-17. 🇧🇷 0 x 2 🇩🇪 Vamos em frente pq vem coisa boa por aí! 👊 📸 Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/NvXO7enk6z — Time Brasil (@timebrasil) October 21, 2022

Havia grande expectativa de a seleção brasileira alcançar uma final inédita nesta edição da competição, em especial após a conquista, com 100% de aproveitamento, do título do Campeonato Sul-Americano da categoria, em Montevidéu (Uruguai), no início do ano.

Porém, o Brasil acabou sendo superado pela Alemanha, que contou com gols de Marie Steiner, aos 23 minutos do primeiro tempo, e de Melanie Behringer, já nos acréscimos da etapa final.

