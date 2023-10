Brasil faz história e ganha medalha de prata no Mundial de Ginástica Artística

O Brasil fez história no Mundial de Ginástica Artística de Antuérpia, na Bélgica: garantiu, pela primeira vez, a medalha de prata no campeonato. Nesta quarta-feira, 4, a seleção terminou a final atrás dos Estados Unidos, com a invencível Simone Biles. A França, por outro lado, ficou atrás do Brasil, com a medalha de bronze.

Nunca antes uma seleção brasileira de ginástica entrou no pódio em uma competição de primeiro nível internacional para disputa entre equipes. Pelo feito de hoje, as medalhistas também estão classificada para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

HISTÓRICO! INÉDITO! ESPETACULAR! 🥈🤸‍♀️ A Equipe Brasileira conquistou a medalha de prata no Mundial de Ginástica Artística! Na Antuérpia 🇧🇪, nossas ginastas arrasaram do começo ao fim na final por equipes e somaram 165.530 nas 4 rotações. Parabéns, Rebeca, Flavia, Jade, Lorrane… pic.twitter.com/ClVfHyJsaG — Time Brasil (@timebrasil) October 4, 2023

Ao todo, o Brasil fechou o campeonato com 165.530 pontos. Os EUA, primeiros colocados, fecharam a competição com 167.729 pontos.

Rebeca Andrade e Flávia Saraiva na liderança

O destaque do Brasil no mundial foi muito pautado pelas apresentações de Rebeca Andrade e Flávia Saraiva. As duas atletas participaram de todos os aparelhos da competição e receberam notas altas.

No solo e na trave, Júlia Soares fez um bom resultado para a apresentação, com 12.200 e 13.600 pontos, respectivamente. As ginastas Lorrane Oliveira e Jade Barbosa também obtiveram ótimo desempenho nas barras assimétricas e salto, sendo 13.166 pontos para Lorrane e 13.933 para Jade.

Veja a distribuição de pontos por aparelho

Barras assimétricas

Rebeca Andrade: 14.400

Flávia Saraiva: 13.733

Lorrane Oliveira: 13.166

Trave

Flávia Saraiva: 14.066

Rebeca Andrade: 13.133

Júlia Soares: 12.200

Solo

Júlia Soares: 13.600

Rebeca Andrade: 14.666

Flávia Saraiva: 13.900

Salto